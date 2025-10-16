Лисак отримав пустий кабінет після Труханова

Олег Кіпер та Сергій Лисак під час брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Після звільнення з посади мера Одеси Геннадія Труханова кабінет залишився майже порожнім. З нього винесли усі речі. Новому очільнику міської адміністрації Сергію Лисаку поки радять не запрошувати туди журналістів і підготувати приміщення до роботи.

Про це під час брифінгу розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Пустий кабінет

Після того, як у мера Одеси Геннадія Труханова виявили російський паспорт, його звільнили з посади. Однак, за словами Олега Кіпера, ексочільник міста виніс з кабінету всі речі.

"Я був здивований від того, що побачив. Вивезли все — дивани, килими. Так що не поспішайте запрошувати відвідувачів туди", — заявив Кіпер.

Передача повноважень

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер пояснив юридичну сторону зміни влади. Із введенням військової адміністрації повноваження міського голови автоматично припиняються. Секретар міськради виконує обов’язки мера, а адміністрація проходить реєстрацію і незабаром запрацює повноцінно. Розпорядження вже підписані та опубліковані.

