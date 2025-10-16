Лисак отримав пустий кабінет після Труханова

Забрав навіть килим — Труханов залишив порожній кабінет в Одесі
Після звільнення з посади мера Одеси Геннадія Труханова кабінет залишився майже порожнім. З нього винесли усі речі. Новому очільнику міської адміністрації Сергію Лисаку поки радять не запрошувати туди журналістів і підготувати приміщення до роботи.
Про це під час брифінгу розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Пустий кабінет
Після того, як у мера Одеси Геннадія Труханова виявили російський паспорт, його звільнили з посади. Однак, за словами Олега Кіпера, ексочільник міста виніс з кабінету всі речі.
"Я був здивований від того, що побачив. Вивезли все — дивани, килими. Так що не поспішайте запрошувати відвідувачів туди", — заявив Кіпер.
Передача повноважень
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер пояснив юридичну сторону зміни влади. Із введенням військової адміністрації повноваження міського голови автоматично припиняються. Секретар міськради виконує обов’язки мера, а адміністрація проходить реєстрацію і незабаром запрацює повноцінно. Розпорядження вже підписані та опубліковані.
Нагадаємо, ми писали, що Сергій Лисак розповів про перші кроки на посаді очільника Одеської міської військової адміністрації. Також ми повідомляли, що в Одесі планують створити раду оборони міста.
Читайте Новини.LIVE!