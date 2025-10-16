Сергій Лисак назвав перші кроки на посаді в Одесі

Сергій Лисак під час брифінгу в Одесі. Фото: Олег Кіпер

В Одесі розпочав роботу новий керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Серед пріоритетів в його роботі — зміцнення оборони, стабільність і співпраця з місцевою владою.

Про це Сергій Лисак розповів під час брифінгу.

Першочергові завдання

Першим своїм завданням Сергій Лисак назвав створення міської ради оборони. За його словами, це допоможе підвищити рівень захисту Одеси. Він додав, що це дасть мешканцям відчуття більшої безпеки.

"Наше завдання — щоб одеситам спалося спокійніше. Ми маємо ефективно захищати об’єкти критичної інфраструктури, якими користуються всі мешканці та гості міста", — сказав Лисак.

Він також підкреслив, що готовий до співпраці з місцевим самоврядуванням. Лисак зауважив, що обов'язково враховуватиме думку обраних представників громади.

