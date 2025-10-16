Сергей Лысак назвал первые шаги на должности в Одессе

Сергей Лысак во время брифинга в Одессе. Фото: Олег Кипер

В Одессе начал работу новый руководитель городской военной администрации Сергей Лысак. Среди приоритетов в его работе — укрепление обороны, стабильность и сотрудничество с местными властями.

Об этом Сергей Лысак рассказал во время брифинга.

Первоочередные задачи

Первой своей задачей Сергей Лысак назвал создание городского совета обороны. По его словам, это поможет повысить уровень защиты Одессы. Он добавил, что это даст жителям ощущение большей безопасности.

"Наша задача — чтобы одесситам спалось спокойнее. Мы должны эффективно защищать объекты критической инфраструктуры, которыми пользуются все жители и гости города", — сказал Лысак.

Он также подчеркнул, что готов к сотрудничеству с местным самоуправлением. Лысак отметил, что обязательно будет учитывать мнение избранных представителей общины.

