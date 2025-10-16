Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Армия
Главная Одесса В Одессе представили главу военной администрации — первые шаги

В Одессе представили главу военной администрации — первые шаги

Дата публикации 16 октября 2025 16:17
обновлено: 17:38
Сергей Лысак возглавил городскую военную администрацию Одессы
Олег Кипер пожал руку Сергею Лысаку. Фото: Новини.LIVE

В Одессе официально представили нового руководителя городской военной администрации — генерала Сергея Лысака. Мероприятие состоялось при участии представителей правительства, военных и местных властей. Чиновник ранее возглавлял Днепропетровскую ОВА и имеет большой опыт управления в условиях войны.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Читайте также:

Новый глава

Нового руководителя Одесской городской военной администрации представил заместитель руководителя Офиса президента Дмитрий Микита. Он зачитал указ главы государства о назначении на эту должность Сергея Лысака. Также во время мероприятия Дмитрий Микита подчеркнул, что Лысак — опытный офицер и настоящий лидер.

"Сергей Петрович — генерал, боевой офицер, человек с крепким характером. Именно такие руководители сейчас нужны Одессе", — добавил Дмитрий Микитась.

В Одесі представили нового очільника МВА
Дмитрий Микитась во время мероприятия. Фото: Новини.LIVE

Военные со своей стороны возлагают большие надежды на дальнейшее тесное сотрудничество с руководством города. Сегодня юг — это стратегически важный для Украины регион, а Одесса как главный центр этой части страны.

"Учитывая обстановку безопасности и намерения врага, военно-политическое руководство страны приняло правильное решение — дополнительно укрепить оборону области и города", — отметил генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

В Одесі представили нового очільника МВА
Генерал-лейтенант Андрей Гнатов на представлении. Фото: Новини.LIVE

Защита города

В своей речи председатель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак отметил, что для него Одесса — это родной город, где он родился, и большая честь занять такую должность. Поэтому постарается оправдать возложенное на него доверие. Приоритетные направления — безопасность и спокойствие одесситов.

"Для меня главное — безопасность одесситов и порядок в городе. Мы должны действовать слаженно, спокойно и профессионально. Одесса устоит и станет еще сильнее", — отметил Лысак.

В Одесі представили нового очільника МВА
Новый глава городской военной администрации Сергей Лысак. Фото: Новини.LIVE

Сегодня на безопасность Одессы со стороны правительства уже выделено около 100 миллионов гривен. Эти деньги должны пойти не только на обороноспособность, но и на беспроблемное функционирование важных для города направлений. Как отметил вице-премьер назначений, глава военной администрации знает, что нужно делать.

"Сергей Лысак имеет большой опыт управления во время войны. Он показал, что умеет быстро принимать решения, поддерживать людей и организовывать работу даже в самых тяжелых ситуациях. Одессе нужен именно такой руководитель", — отметил вице-премьер Алексей Кулеба.

В Одесі представили нового очільника МВА
Алексей Кулеба во время звучания гимна Украины. фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль приступил к исполнению обязанностей мэра Одессы. Также мы писали, что вчера президент издал указ о создании в Одессе городской военной администрации.

Одесса Одесская область городской совет Новости Одессы военные администрации
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
