Україна
В Одесі представили голову військової адміністрації — перші кроки

В Одесі представили голову військової адміністрації — перші кроки

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 16:17
Оновлено: 16:45
Сергій Лисак очолив міську військову адміністрацію Одеси
Олег Кіпер пожав руку Сергію Лисаку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі офіційно представили нового керівника міської військової адміністрації — генерала Сергія Лисака. Захід відбувся за участі представників уряду, військових і місцевої влади. Посадовець раніше очолював Дніпропетровську ОВА й має великий досвід управління в умовах війни.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Новий очільник

Новий очільник Нового очільника Одеської міської військової адміністрації представив заступник керівника Офісу президента Дмитро Микита. Він зачитав указ глави держави про призначення на цю посаду Сергія Лиска. Також під час заходу Дмитро Микита підкреслив, що Лисак — досвідчений офіцер і справжній лідер.

"Сергій Петрович — генерал, бойовий офіцер, людина з міцним характером. Саме такі керівники зараз потрібні Одесі", — додав Дмитро Микита.

В Одесі представили нового очільника МВА
Дмитро Микита під час заходу. Фото: Новини.LIVE

Військові зі свого боку покладають великі надії на подальше тісне співробітництво з керівництвом міста. Сьогодні південь – це стратегічно важливий для України регіон, а Одеса як головний центр цієї частини країни.

"З огляду на обстановку безпеки та наміри ворога, військово-політичне керівництво країни ухвалило правильне рішення — додатково зміцнити оборону області та міста", — зазначив генерал-лейтенант Андрій Гнатов.

В Одесі представили нового очільника МВА
Генерал-лейтенант Андрій Гнатов на представлені. Фото: Новини.LIVE

Захист міста

У своїй промові голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що для нього Одеса це рідне місто, де воно народилося і велика честь обійняти таку посаду. Тому намагатиметься виправдати покладену на нього довіру. Пріоритетні напрямки — безпека та спокій одеситів.

"Для мене головне — безпека одеситів та порядок у місті. Ми повинні діяти злагоджено, спокійно та професійно. Одеса встоїть і стане ще сильнішим", — зауважив Лисак.

В Одесі представили нового очільника МВА
Новий очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні на безпеку Одеси з боку уряду вже виділено близько 100 мільйонів гривень. Ці гроші мають піти не лише на обороноздатність, а й на безпроблемне функціонування важливих для міста напрямків. Як наголосив Віце-прем'єр призначень, голова військової адміністрації знає, що потрібно робити.

"Сергій Лисак має великий досвід управління під час війни. Він показав, що вміє швидко приймати рішення, підтримувати людей та організовувати роботу навіть у найважчих ситуаціях. Одесі потрібен саме такий керівник", — зазначив Віце-прем'єр Олексій Кулеба

В Одесі представили нового очільника МВА
Олексій Кулеба під час звучання гімну України. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що секретар Одеської міської ради Ігор Коваль приступив до виконання обов’язків мера Одеси. Також ми писали, що вчора президента видав указ про створення в Одесі міської військової адміністрації.

Одеса Одеська область міська рада Новини Одеси військові адміністрації
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
