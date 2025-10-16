Відео
Головна Одеса Військова адміністрація в Одесі працюватиме на повну силу

Військова адміністрація в Одесі працюватиме на повну силу

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 18:00
Оновлено: 18:00
Сергій Лисак формує команду Одеської МВА та готує її структуру
Очільники ОВА та МВА під час виконання гімну. Фото: Новини.LIVE

В Одесі створять повноцінну міську військову адміністрацію. Оновлену команду представлять вже наступного тижня. Головні завдання — усування наслідків негоди, яка вразила місто 30 вересня, та запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

Про це Сергій Лисак розповів під час брифінгу.

Читайте також:

Початок роботи

Одеська міська військова адміністрація проходить процедуру реєстрації. За словами Сергія Лисака, вже наступного тижня він представить команду та структуру МВА. За його словами, у більшості — це місцеві.

"Це будуть одесити. Частина команди вже приїхала, ми готуємось до введення повноцінної військової адміністрації. Найближчим часом покажемо структуру та напрямки роботи", — розповів очільник.

Лисак також зазначив, що готовий співпрацювати з міською радою на чолі з Ігорем Ковалем. Він зазначив, що не може не враховувати їхню думку, адже вони представники містян.

"Взаємодія обов’язково буде. Ми знайдемо спільну мову, адже це люди, обрані мешканцями міста, і їхню думку потрібно враховувати — у тому числі під час формування бюджету", — наголосив він.

Підготовка до можливих негод

Окрему увагу очільник МВА приділив наслідкам нещодавніх негод, які забрали життя одеситів. Лисак зазначив, що підготуватися до подібних випадків — одна із головних задач.

"Одеса постраждала від стихії. Наше завдання — усунути недоліки, щоб подібні ситуації не повторювалися", — додав він.

Нагадаємо, ми писали, що новий очільник Одеської міської військової адміністрації розповів про першочергові кроки на посаді. Також ми повідомляли про те, що в Одесі створять раду оборони міста.

Одеса Одеська область міська рада Новини Одеси військові адміністрації
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
