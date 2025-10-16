Сергій Лисак формує команду Одеської МВА та готує її структуру

Очільники ОВА та МВА під час виконання гімну. Фото: Новини.LIVE

В Одесі створять повноцінну міську військову адміністрацію. Оновлену команду представлять вже наступного тижня. Головні завдання — усування наслідків негоди, яка вразила місто 30 вересня, та запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

Про це Сергій Лисак розповів під час брифінгу.

Початок роботи

Одеська міська військова адміністрація проходить процедуру реєстрації. За словами Сергія Лисака, вже наступного тижня він представить команду та структуру МВА. За його словами, у більшості — це місцеві.

"Це будуть одесити. Частина команди вже приїхала, ми готуємось до введення повноцінної військової адміністрації. Найближчим часом покажемо структуру та напрямки роботи", — розповів очільник.

Лисак також зазначив, що готовий співпрацювати з міською радою на чолі з Ігорем Ковалем. Він зазначив, що не може не враховувати їхню думку, адже вони представники містян.

"Взаємодія обов’язково буде. Ми знайдемо спільну мову, адже це люди, обрані мешканцями міста, і їхню думку потрібно враховувати — у тому числі під час формування бюджету", — наголосив він.

Підготовка до можливих негод

Окрему увагу очільник МВА приділив наслідкам нещодавніх негод, які забрали життя одеситів. Лисак зазначив, що підготуватися до подібних випадків — одна із головних задач.

"Одеса постраждала від стихії. Наше завдання — усунути недоліки, щоб подібні ситуації не повторювалися", — додав він.

Нагадаємо, ми писали, що новий очільник Одеської міської військової адміністрації розповів про першочергові кроки на посаді. Також ми повідомляли про те, що в Одесі створять раду оборони міста.