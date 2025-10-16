Сергей Лысак формирует команду Одесской МВА и готовит ее структуру

Руководители ОВА и МВА во время исполнения гимна. Фото: Новини.LIVE

В Одессе создадут полноценную городскую военную администрацию. Обновленную команду представят уже на следующей неделе. Главные задачи — устранение последствий непогоды, которая поразила город 30 сентября, и предотвращение подобных ситуаций в будущем.

Об этом Сергей Лысак рассказал во время брифинга.

Реклама

Читайте также:

Начало работы

Одесская городская военная администрация проходит процедуру регистрации. По словам Сергея Лысака, уже на следующей неделе он представит команду и структуру МВА. По его словам, в большинстве — это местные.

"Это будут одесситы. Часть команды уже приехала, мы готовимся к введению полноценной военной администрации. В ближайшее время покажем структуру и направления работы", — рассказал глава.

Лысак также отметил, что готов сотрудничать с городским советом во главе с Игорем Ковалем. Он отметил, что не может не учитывать их мнение, ведь они представители горожан.

"Взаимодействие обязательно будет. Мы найдем общий язык, ведь это люди, избранные жителями города, и их мнение нужно учитывать — в том числе при формировании бюджета", — подчеркнул он.

Подготовка к возможным непогодам

Отдельное внимание глава МВА уделил последствиям недавних непогод, которые унесли жизни одесситов. Лысак отметил, что подготовиться к подобным случаям — одна из главных задач.

"Одесса пострадала от стихии. Наша задача — устранить недостатки, чтобы подобные ситуации не повторялись", — добавил он.

Напомним, мы писали, что новый глава Одесской городской военной администрации рассказал о первоочередных шагах в должности. Также мы сообщали о том, что в Одессе создадут совет обороны города.