Лысак получил пустой кабинет после Труханова

Забрал даже ковер — Труханов оставил пустой кабинет в Одессе
После увольнения с должности мэра Одессы Геннадия Труханова кабинет остался почти пустым. Из него вынесли все вещи. Новому главе городской администрации Сергею Лысаку пока советуют не приглашать туда журналистов и подготовить помещение к работе.
Об этом во время брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Пустой кабинет
После того, как у мэра Одессы Геннадия Труханова обнаружили российский паспорт, его уволили с должности. Однако, по словам Олега Кипера, экс-глава города вынес из кабинета все вещи.
"Я был удивлен от того, что увидел. Вывезли все — диваны, ковры, ковры. Так что не спешите приглашать посетителей туда", — заявил Кипер.
Передача полномочий
Глава Одесской ОВА Олег Кипер объяснил юридическую сторону смены власти. С введением военной администрации полномочия городского головы автоматически прекращаются. Секретарь горсовета исполняет обязанности мэра, а администрация проходит регистрацию и вскоре заработает полноценно. Распоряжения уже подписаны и опубликованы.
Напомним, мы писали, что Сергей Лысак рассказал о первых шагах на посту главы Одесской городской военной администрации. Также мы сообщали, что в Одессе планируют создать совет обороны города.
Читайте Новини.LIVE!