Лысак получил пустой кабинет после Труханова

Олег Кипер и Сергей Лысак во время брифинга. Фото: Новини.LIVE

После увольнения с должности мэра Одессы Геннадия Труханова кабинет остался почти пустым. Из него вынесли все вещи. Новому главе городской администрации Сергею Лысаку пока советуют не приглашать туда журналистов и подготовить помещение к работе.

Об этом во время брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Пустой кабинет

После того, как у мэра Одессы Геннадия Труханова обнаружили российский паспорт, его уволили с должности. Однако, по словам Олега Кипера, экс-глава города вынес из кабинета все вещи.

"Я был удивлен от того, что увидел. Вывезли все — диваны, ковры, ковры. Так что не спешите приглашать посетителей туда", — заявил Кипер.

Передача полномочий

Глава Одесской ОВА Олег Кипер объяснил юридическую сторону смены власти. С введением военной администрации полномочия городского головы автоматически прекращаются. Секретарь горсовета исполняет обязанности мэра, а администрация проходит регистрацию и вскоре заработает полноценно. Распоряжения уже подписаны и опубликованы.

Напомним, мы писали, что Сергей Лысак рассказал о первых шагах на посту главы Одесской городской военной администрации. Также мы сообщали, что в Одессе планируют создать совет обороны города.