Главная Одесса Глава Одесской ОВА ответил Труханову про гражданство жены

Глава Одесской ОВА ответил Труханову про гражданство жены

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 10:15
обновлено: 10:33
Кипер объяснил ситуацию с гражданством своей жены
Глава Одесской ОГА Олег Кипер. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Геннадий Труханов призвал главу Одесской ОГА Олега Кипера объяснить информацию о российском гражданстве его жены. Он заявил, что женщина якобы имеет российский паспорт и бизнес в РФ. Кипер резко отреагировал и напомнил, что его жена уже давно получила украинское гражданство.

Об этом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал во время брифинга.

Читайте также:

Гражданство РФ

Геннадий Труханов заявил, что в 2020 году жена Олега Кипера якобы возобновила российский паспорт, получила водительское удостоверение и ведет бизнес в России. Он призвал руководителя ОВА прокомментировать эту информацию. Олег Кипер ответил, что эти данные уже неоднократно проверяли. По его словам, жена действительно была гражданкой России, когда они поженились, но более 15 лет живет с ним в Украине и воспитывает двух дочерей.

"В начале войны, 25 марта, она получила гражданство Украины, официально отказавшись от российского. А Труханов от своего гражданства не отказался", — подчеркнул глава области.

Кипер добавил, что не считает правильным "переводить стрелки на женщин". Кроме того, он посоветовал экс-мэру "сначала разобраться в своих делах".

Напомним, мы сообщали, что у Геннадия Труханова обнаружили паспорт РФ. Также мы писали, что после увольнения эксмер Одессы вынес из кабинета даже ковры.

Одесса Геннадий Труханов Одесская область Новости Одессы Олег Кипер российское гражданство
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
