В Одессе уволили всех 22 советников Труханова после его отставки

Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После потери гражданства и должности мэра Геннадием Трухановым прекратили деятельность все его советники. Их было 22 — большинство работали на общественных началах. Распоряжение об увольнении подписал секретарь горсовета Игорь Коваль, который исполняет обязанности городского головы.

Об этом стало известно из официального сайта города.

Кого уволили

Решение о прекращении деятельности советников Труханова обнародовали на сайте Одесского горсовета 22 октября. Почти всех уволили 17 октября, а одну советницу — Елену Захарченко-Нетужилову — по собственному желанию несколькими днями ранее.

В список уволенных вошли: Лилия Леонидова, Николай Викнянский, Юрий Верба, Юрий Качановский, Евгений Дрозд, Татьяна Маркова, Тамара Астахова, Александр Кинда, Николай Маркин, Марина Багрий-Шахматова, Владимир Маркевич, Денис Петик, Виталий Козляков, Николай Павлишен, Елена Онищенко, Вероника Этнарович, Елена Павлова, Алексей Морозов, Андрей Черный, Николай Скиба, Александр Томкеев и Елена Захарченко-Нетужилова.

Среди них были как чиновники, так и представители общественного сектора. Например, Лилия Леонидова занималась вопросами равных прав женщин и мужчин, Татьяна Маркова — культурой и туризмом, а Вероника Этнарович — гуманитарными вопросами. Алексей Морозов отвечал за безбарьерность в городе, а также считался одним из приближенных к Труханову. СМИ неоднократно называли его возможным преемником мэра.

После лишения Труханова гражданства все советники автоматически потеряли полномочия. Они работали на общественных началах, то есть без оплаты из городского бюджета, и выполняли лишь консультативные функции.

Напомним, мы сообщали о том, какие шансы у Геннадия Труханова вернуть кресло мэра. Также мы писали, что после увольнения бывший мэр вынес из собственного кабинета всю мебель, даже ковры.