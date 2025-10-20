Труханов и кресло мэра Одессы: что будет после потери гражданства

Геннадий Труханов во время брифинга. Фото: Новини.LIVE

После потери украинского гражданства Геннадий Труханов заявил, что будет подавать иск в суд. В случае его победы остается вопрос об оставлении им должности мэра Одессы. Формально он не сложил полномочия, поэтому в городе сложилась правовая коллизия. Депутаты должны закрыть вопрос официальным голосованием, чтобы избежать будущих проблем.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

Правовая коалиция

Глава КИУ Одесской области объяснил, что, согласно закону, полномочия городского головы прекращаются не автоматически, а только после решения сессии горсовета. Поэтому ситуация, когда Труханов потерял гражданство, но депутаты на сессии не проголосовали за прекращение его полномочий, создает юридическую коллизию.

"Фактически все понимают, что мэром он быть не может, но формально процедура не завершена. Поэтому хорошо было бы, чтобы депутаты приняли соответствующее решение на ближайшей сессии", — отметил Бойко.

По словам эксперта, такая правовая неопределенность может вызвать задержки в принятии решений городскими властями или стать формальным поводом для обжалования их в суде. В то же время Анатолий Бойко не ожидает открытого конфликта между сторонами — скорее всего, ситуацию уладят политическими договоренностями.

"Имеем странную конструкцию: есть мэр, который формально еще не сложил полномочий, секретарь горсовета, который уже взял их на себя, и руководитель городской военной администрации. Но я не думаю, что это выльется в серьезную юридическую волокиту — сейчас не те времена", — подытожил Бойко.

Иск в суд

Эксперт отметил, что даже в случае, если Труханов решит обжаловать решение о лишении его украинского гражданства, мэром он не станет. Бойко пояснил, что подобные суды длятся долгое время и к моменту решения уже может закончиться война и состояться новые выборы.

"Вы знаете, если это произойдет через несколько лет и уже состоятся очередные выборы, а в должности будет другой глава, то, конечно, нет. Такие судебные процессы не происходят быстро", — отметил он.

