Труханов і крісло мера Одеси: що буде після втрати громадянства

Після втрати українського громадянства Геннадій Труханов заявив, що буде подавати позов до суду. У разі його перемоги залишається питання щодо залишення ним посади мера Одеси. Формально він не склав повноваження, тож у місті склалася правова колізія. Депутати мають закрити питання офіційним голосуванням, аби уникнути майбутніх проблем.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

Правова коаліція

Очільник КВУ Одещини пояснив, що, згідно із законом, повноваження міського голови припиняються не автоматично, а лише після рішення сесії міськради. Тому ситуація, коли Труханов втратив громадянство, але депутати на сесії не проголосували за припинення його повноважень, це створює юридичну колізію.

"Фактично всі розуміють, що мером він бути не може, але формально процедура не завершена. Тож добре було б, аби депутати ухвалили відповідне рішення на найближчій сесії", — зазначив Бойко.

За словами експерта, така правова невизначеність може спричинити затримки у прийнятті рішень міською владою або стати формальним приводом для оскарження їх у суді. Водночас Анатолій Бойко не очікує відкритого конфлікту між сторонами — ймовірніше, ситуацію владнають політичними домовленостями.

"Маємо дивну конструкцію: є мер, який формально ще не склав повноважень, секретар міськради, що вже перебрав їх на себе, і керівник міської військової адміністрації. Але я не думаю, що це виллється у серйозну юридичну тяганину — зараз не ті часи", — підсумував Бойко.

Позов до суду

Експерт зазначив, що навіть у випадку, якщо Труханов вирішить оскаржити рішення про позбавлення його українського громадянства, мером він не стане. Бойко пояснив, що подібні суди тривають довгий час і до моменту рішення вже може закінчитися війна та відбутися нові вибори.

"Ви знаєте, якщо це станеться через кілька років і вже відбудуться чергові вибори, а на посаді буде інший голова, то, звісно, ні. Такі судові процеси не відбуваються швидко", — зауважив він.

