Геннадій Раскін став заступником голови Одеської МВА

Глава Одеської військової адміністрації призначив заступника
В Одесі призначили заступника голови міської військової адміністрації. Ним став Геннадій Раскін, який багато років працює в місцевому самоврядуванні. Призначення відбулося 25 жовтня, а вже найближчими днями очікуються нові кадрові зміни у міській владі.
Про це повідомляє видання "Думська".
Новий заступник
Новим заступником голови Одеської міської військової адміністрації став Геннадій Раскін. Він закінчив Одеський національний університет імені Мечникова у 2004 році, а також Одеський регіональний інститут державного управління при Президентові України у 2011 році. В органах місцевого самоврядування він працює з 2005 року.
Свого часу Раскін обіймав низку посад у міській владі — від головного спеціаліста департаменту інвестиційної політики до керівника відділів комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Також був заступником голів Суворовської та Малиновської райадміністрацій Одеси.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі звільнили усіх радників Труханова. Також ми писали, що після звільнення Труханов виніс з кабінету навіть килими.
Читайте Новини.LIVE!