Геннадій Раскін став заступником голови Одеської МВА

Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі призначили заступника голови міської військової адміністрації. Ним став Геннадій Раскін, який багато років працює в місцевому самоврядуванні. Призначення відбулося 25 жовтня, а вже найближчими днями очікуються нові кадрові зміни у міській владі.

Про це повідомляє видання "Думська".

Новий заступник

Новим заступником голови Одеської міської військової адміністрації став Геннадій Раскін. Він закінчив Одеський національний університет імені Мечникова у 2004 році, а також Одеський регіональний інститут державного управління при Президентові України у 2011 році. В органах місцевого самоврядування він працює з 2005 року.

Свого часу Раскін обіймав низку посад у міській владі — від головного спеціаліста департаменту інвестиційної політики до керівника відділів комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Також був заступником голів Суворовської та Малиновської райадміністрацій Одеси.

Заступник очільника військової адміністрації Раскін Геннадій. Фото: Одеська міська рада

