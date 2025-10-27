Відео
Україна
Відео

Глава Одеської військової адміністрації призначив заступника

Глава Одеської військової адміністрації призначив заступника

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 11:02
Оновлено: 11:03
Геннадій Раскін став заступником голови Одеської МВА
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі призначили заступника голови міської військової адміністрації. Ним став Геннадій Раскін, який багато років працює в місцевому самоврядуванні. Призначення відбулося 25 жовтня, а вже найближчими днями очікуються нові кадрові зміни у міській владі.

Про це повідомляє видання "Думська".

Читайте також:

Новий заступник

Новим заступником голови Одеської міської військової адміністрації став Геннадій Раскін. Він закінчив Одеський національний університет імені Мечникова у 2004 році, а також Одеський регіональний інститут державного управління при Президентові України у 2011 році. В органах місцевого самоврядування він працює з 2005 року.

Свого часу Раскін обіймав низку посад у міській владі — від головного спеціаліста департаменту інвестиційної політики до керівника відділів комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Також був заступником голів Суворовської та Малиновської райадміністрацій Одеси.

У Лисака з'явився заступник
Заступник очільника військової адміністрації Раскін Геннадій. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі звільнили усіх радників Труханова. Також ми писали, що після звільнення Труханов виніс з кабінету навіть килими.

Одеса Одеська область міська рада Новини Одеси військові адміністрації
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
