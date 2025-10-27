Геннадий Раскин стал заместителем председателя Одесской МВА

Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе назначили заместителя главы городской военной администрации. Им стал Геннадий Раскин, который много лет работает в местном самоуправлении. Назначение состоялось 25 октября, а уже в ближайшие дни ожидаются новые кадровые изменения в городской власти.

Об этом сообщает издание "Думская".

Новый заместитель

Новым заместителем главы Одесской городской военной администрации стал Геннадий Раскин. Он окончил Одесский национальный университет имени Мечникова в 2004 году, а также Одесский региональный институт государственного управления при Президенте Украины в 2011 году. В органах местного самоуправления он работает с 2005 года.

В свое время Раскин занимал ряд должностей в городской власти — от главного специалиста департамента инвестиционной политики до руководителя отделов коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Также был заместителем глав Суворовской и Малиновской райадминистраций Одессы.

Раскин имеет жену Татьяну, сына Давида и двух дочерей Даниэла-Таль и Еву. Согласно декларации у семьи есть авто Kia CARNIVAL 2017 года выпуска, зарегистрированное на жену.

Заместитель главы военной администрации Раскин Геннадий. Фото: Одесский городской совет

