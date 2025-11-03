В Одессе проверяют департаменты и коммунальные предприятия

Сергей Лысак во время аппаратного совещания. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Городские коммунальные предприятия планируют оптимизировать и сократить расходы. Но прежде всего проведут полный аудит всех подразделений за последние три года. Одна из главных задач — сократить дублирующие функции и подготовиться к новому бюджетному году.

Об этом стало известно во время апартного совещания Одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Проверка коммунальных предприятий

В Одессе планируют оптимизировать работу всех коммунальных предприятий, убрать дублирование функций среди них. Однако перед этим должны провести полный аудит работы всех КП. Проверки касаются использования бюджетных средств за 2023-2025 годы. Каждый департамент в течение трех недель должен предоставить аналитику расходов, определить неэффективные направления работы и подготовить поквартальный план экономического развития на 2026 год.

Главная цель — оптимизировать управленческие процессы и сократить дублирование функций между структурами. Предварительные расчеты показывают, что потенциал экономии может достигать около 300 миллионов гривен. Эти средства планируют направить на развитие городских программ и повышение эффективности коммунальных услуг.

Проверка договоров

Отдельно в Одессе создают комиссию для проверки всех договоров аренды коммунального имущества — от нежилых помещений до земельных участков. В горсовете подчеркивают, что каждый объект должен приносить пользу громаде, а не отдельным частным структурам.

Новый устав

Кроме этого, в горсовете планируют обновить Устав Одессы. Документ уже готовят к утверждению. Однако его должны проверить все руководители. Кроме этого, в горсовете планируют обновить Устав Одессы. Документ уже готовят к утверждению. Однако его должны проверить все руководители. В новой редакции Устава изъяли упоминания о роли Одессы в Российской империи и заслуги российских военных. Зато акцент сделан на том, что традиции градостроительства на территории современного города ведут свое начало с античных времен.

Напомним, мы сообщали, что у главы Одесской городской военной администрации появились заместители. Также мы писали, что в Одессе объявили месячник чистоты.