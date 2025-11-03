В Одесі перевіряють департаменти та комунальні підприємства

Сергій Лисак під час апаратної наради. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Міські комунальні підприємства планують оптимізувати та скоротити витрати. Але насамперед проведуть повний аудит усіх підрозділів за останні три роки. Одне з головних завдань — скоротити дублювальні функції та підготуватися до нового бюджетного року.

Про це стало відомо під час апаратної наради Одеської міської ради.

Перевірка комунальних підприємств

В Одесі планують оптимізувати роботу всіх комунальних підприємств, прибрати дублювання функцій серед них. Однак перед цим мають провести повний аудит роботи всіх КП. Перевірки стосуються використання бюджетних коштів за 2023–2025 роки. Кожен департамент протягом трьох тижнів має надати аналітику витрат, визначити неефективні напрями роботи та підготувати поквартальний план економічного розвитку на 2026 рік.

Головна мета — оптимізувати управлінські процеси й скоротити дублювання функцій між структурами. Попередні розрахунки показують, що потенціал економії може сягати близько 300 мільйонів гривень. Ці кошти планують спрямувати на розвиток міських програм та підвищення ефективності комунальних послуг.

Перевірка договорів

Окремо в Одесі створюють комісію для перевірки всіх договорів оренди комунального майна — від нежитлових приміщень до земельних ділянок. У міськраді наголошують, що кожен об’єкт має приносити користь громаді, а не окремим приватним структурам.

Новий статут

Крім цього, у міськраді планують оновити Статут Одеси. Документ уже готують до затвердження. Однак його мають перевірити усі керівники. У новій редакції Статуту вилучили згадки про роль Одеси у Російській імперії та заслуги російських військових. Натомість акцент зроблено на тому, що традиції містобудування на території сучасного міста ведуть свій початок з античних часів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в очільника Одеської міської військової адміністрації з'явилися заступники. Також ми писали, що в Одесі оголосили місячник чистоти.