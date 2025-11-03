Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Оптимізація та перевірки — в Одесі взялися за міські структури

Оптимізація та перевірки — в Одесі взялися за міські структури

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 10:50
Оновлено: 12:24
В Одесі перевіряють департаменти та комунальні підприємства
Сергій Лисак під час апаратної наради. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Міські комунальні підприємства планують оптимізувати та скоротити витрати. Але насамперед проведуть повний аудит усіх підрозділів за останні три роки. Одне з головних завдань — скоротити дублювальні функції та підготуватися до нового бюджетного року.

Про це стало відомо під час апаратної наради Одеської міської ради.

Реклама
Читайте також:

Перевірка комунальних підприємств

В Одесі планують оптимізувати роботу всіх комунальних підприємств, прибрати дублювання функцій серед них. Однак перед цим мають провести повний аудит роботи всіх КП. Перевірки стосуються використання бюджетних коштів за 2023–2025 роки. Кожен департамент протягом трьох тижнів має надати аналітику витрат, визначити неефективні напрями роботи та підготувати поквартальний план економічного розвитку на 2026 рік.

Головна мета — оптимізувати управлінські процеси й скоротити дублювання функцій між структурами. Попередні розрахунки показують, що потенціал економії може сягати близько 300 мільйонів гривень. Ці кошти планують спрямувати на розвиток міських програм та підвищення ефективності комунальних послуг.

Перевірка договорів

Окремо в Одесі створюють комісію для перевірки всіх договорів оренди комунального майна — від нежитлових приміщень до земельних ділянок. У міськраді наголошують, що кожен об’єкт має приносити користь громаді, а не окремим приватним структурам.

Новий статут

Крім цього, у міськраді планують оновити Статут Одеси. Документ уже готують до затвердження. Однак його мають перевірити усі керівники. У новій редакції Статуту вилучили згадки про роль Одеси у Російській імперії та заслуги російських військових. Натомість акцент зроблено на тому, що традиції містобудування на території сучасного міста ведуть свій початок з античних часів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в очільника Одеської міської військової адміністрації з'явилися заступники. Також ми писали, що в Одесі оголосили місячник чистоти.

Одеса Одеська область міська рада Новини Одеси перевірки бюджет військові адміністрації
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації