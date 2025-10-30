Відео
Україна
У голови Одеської міської військової адміністрації з'явилися зами

У голови Одеської міської військової адміністрації з'явилися зами

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 12:36
Оновлено: 13:31
В Одеській МВА призначили нових заступників керівника
Заступники Сергія Лисака під час виконкому. Фото: Сергій Лисак

В Одесі оголосили про оновлення керівного складу міської військової адміністрації. Начальник ОМВА подякував членам виконкому за роботу та повідомив, що до міськради вже подано пропозицію включити до складу виконавчого комітету його нових заступників. До команди увійшли четверо управлінців із досвідом у держслужбі.

Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Нові заступники

Начальник Одеської міської військової адміністрації висловив подяку членам виконкому за професіоналізм і роботу в складний для міста час. Також він звернувся до Одеської міської ради з пропозицією доповнити склад виконавчого комітету своїми заступниками — Надією Задорожною, Сергієм Красиленком, Геннадієм Раскіним та Ольгою Лозовою.

Що відомо про заступників

Надія Задорожна — перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації. До призначення працювала заступницею голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації з соціальних питань. Має повну вищу освіту, досвід управлінської роботи у сфері соціальної політики та державного управління. За відкритими даними, Задорожна відповідатиме за гуманітарний напрям і соціальні програми в Одесі.

У Сергія Лисака з'явилися заступники
Надія Задорожна. Фото: Одеська міська рада

Сергій Красиленко — заступник начальника Одеської міської військової адміністрації. Відомо, що він має повну вищу освіту і працює в системі державної служби не перший рік. Його декларація подана як особою, уповноваженою на виконання функцій держави. У відкритих джерелах поки що бракує детальної інформації про попередні посади Красиленка, однак зазначається, що він бере участь в організації мобілізаційних та адміністративних процесів в ОМВА.

У Сергія Лисака з'явилися заступники
Сергій Красиленко. Фото: Одеська міська рада

Геннадій Раскін — заступник начальника Одеської міської військової адміністрації, має повну вищу освіту і досвід роботи у місцевому самоврядуванні. Його призначення оголосили 25 жовтня 2025 року. Раскін раніше працював у структурах Одеської міської ради, де займався питаннями управління майном та господарською діяльністю. У новій команді він може курувати економічний і комунальний напрями.

У Сергія Лисака з'явилися заступники
Геннадій Раскін.  Фото: Одеська міська рада

Ольга Лозова — заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації, колишня директорка департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Має повну вищу освіту і великий досвід роботи в системі управління освітою. В Одесі Лозова, ймовірно, відповідатиме за освітню, культурну та гуманітарну сфери.

У Сергія Лисака з'явилися заступники
Ольга Лозова.  Фото: Одеська міська рада

"В першу чергу хотів би подякувати вам за прийняті сьогодні швидкі оперативні рішення. Впевнений, що вони будуть на користь мешканцям нашого міста. Дякую вам і сподіваюся на подальшу нашу з вами співпрацю", — підсумував Сергій Лисак.

Нагадаємо, ми повідомляли, що очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак оголосив "місячник чистоти". Також ми писали про те, як на Одещині готуються до блекаутів.

Одеса Одеська область міська рада Новини Одеси військові адміністрації
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
