Видео

У главы городской военной администрации Одессы появились замы

У главы городской военной администрации Одессы появились замы

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 12:36
обновлено: 13:03
В Одесской МВА назначили новых заместителей руководителя
Заместители Сергея Лысака во время исполкома. Фото: Сергей Лысак

В Одессе объявили об обновлении руководящего состава городской военной администрации. Начальник ОМВА поблагодарил членов исполкома за работу и сообщил, что в горсовет уже подано предложение включить в состав исполнительного комитета его новых заместителей. В команду вошли четверо управленцев с опытом в госслужбе.

Об этом стало известно во время заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

Читайте также:

Новые заместители

Начальник Одесской городской военной администрации выразил благодарность членам исполкома за профессионализм и работу в сложное для города время. Также он обратился к Одесскому городскому совету с предложением дополнить состав исполнительного комитета своими заместителями — Надеждой Задорожной, Сергеем Красиленко, Геннадием Раскиным и Ольгой Лозовой.

Что известно о заместителях

Надежда Задорожная — первый заместитель начальника Одесской городской военной администрации. До назначения работала заместителем председателя Днепропетровской областной военной администрации по социальным вопросам. Имеет полное высшее образование, опыт управленческой работы в сфере социальной политики и государственного управления. По открытым данным, Задорожная будет отвечать за гуманитарное направление и социальные программы в Одессе.

У Сергія Лисака з'явилися заступники
Надежда Задорожная. Фото: Одесский городской совет

Сергей Красиленко — заместитель начальника Одесской городской военной администрации. Известно, что он имеет полное высшее образование и работает в системе государственной службы не первый год. Его декларация подана как лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. В открытых источниках пока не хватает детальной информации о предыдущих должностях Красиленко, однако отмечается, что он участвует в организации мобилизационных и административных процессов в ОМВА.

У Сергія Лисака з'явилися заступники
Сергей Красиленко и Надежда Задорожная. Фото: Одесский городской совет

Геннадий Раскин — заместитель начальника Одесской городской военной администрации, имеет полное высшее образование и опыт работы в местном самоуправлении. Его назначение объявили 25 октября 2025 года. Раскин ранее работал в структурах Одесского городского совета, где занимался вопросами управления имуществом и хозяйственной деятельностью. В новой команде он может курировать экономическое и коммунальное направления.

У Сергія Лисака з'явилися заступники
Геннадий Раскин. Надежда Задорожная. Фото: Одесский городской совет

Ольга Лозовая — заместитель начальника Одесской городской военной администрации, бывший директор департамента образования и науки Днепропетровской областной военной администрации. Имеет полное высшее образование и большой опыт работы в системе управления образованием. В Одессе Лозовая, вероятно, будет отвечать за образовательную, культурную и гуманитарную сферы.

У Сергія Лисака з'явилися заступники
Ольга Лозовая и Надежда Задорожная. Фото: Одесский городской совет

"В первую очередь хотел бы поблагодарить вас за принятые сегодня быстрые оперативные решения. Уверен, что они будут на пользу жителям нашего города. Спасибо вам и надеюсь на дальнейшее наше с вами сотрудничество", — подытожил Сергей Лысак.

Напомним, мы сообщали, что глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак объявил "месячник чистоты". Также мы писали о том, как в Одесской области готовятся к блэкаутам.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
