Україна
Підготовка одеських шкіл до зими — безпека у пріоритеті

Підготовка одеських шкіл до зими — безпека у пріоритеті

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 15:39
Оновлено: 16:33
Укриття в школах Одеси: як готують заклади до зими
Одна зі шкіл Одеси. Фото ілюстративне: Департамент освіти на науки Одеської міської ради

В Одесі готують навчальні заклади до зими та посилюють безпеку дітей. У місті також вдосконалюють системи оповіщення про небезпеку. Крім того, триває підготовка до опалювального сезону й оновлення пунктів незламності.

Про це стало відомо під час засідання Ради оборони Одеси.

Підготовка шкіл

В Одесі активно готують школи до роботи в умовах зими та можливих надзвичайних ситуацій. Особливу увагу приділяють захисту дітей. Зараз власні укриття мають 89 із 120 шкіл міста. Для решти закладів планують облаштувати захисні приміщення після перевірок фахівців ДСНС.

Також завершують підготовку шкіл до опалювального сезону: на ці роботи з міського бюджету виділено понад 22 мільйони гривень. Усі навчальні заклади забезпечено генераторами, а в пунктах незламності створюють умови для комфортного перебування дітей і педагогів.

Збільшення гучномовців

Паралельно в місті посилюють систему оповіщення про небезпеку. Гучномовців поки що бракує, тому заплановано встановити додаткові пристрої, щоб сигнал тривоги чули всі одесити.

"Безпека людей — це не протоколи, а конкретні дії. Одеса має бути готовою до будь-яких викликів", — заявив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі проведуть аудит комунальних підприємств. Також ми писали про те, наскільки Одещина готова до блекаутів.

Одеса школи Одеська область Новини Одеси безпека сирена
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
