Відео

Головна Одеса На Одещині з'явилися автономні школи — деталі

На Одещині з'явилися автономні школи — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 15:20
Оновлено: 16:03
Сонячні панелі в школах Одещини забезпечать автономність закладів
Сонячні панелі на території однієї зі шкіл Одещини. Фото: Олег Кіпер/telegram

У семи школах Одеської області встановили сонячні електростанції. Тепер вони можуть працювати навіть під час тривалих відключень світла. Це перші освітні заклади в регіоні, які повністю забезпечують себе енергією.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Автономія шкіл

У кожному районі Одещини по одній школі тепер мають власні джерела енергії. Заклади обладнали сонячними панелями, акумуляторами та інверторами, що дозволяє їм бути незалежними від центрального електропостачання. Завдяки цьому учні та вчителі зможуть навчатися без перерв навіть у випадку аварій чи масових відключень. У школах забезпечено роботу освітлення, комп’ютерної техніки, систем опалення та зв’язку.

Проєкт реалізовано в межах державної політики енергоефективності та ініціатив Президента України Володимира Зеленського зі створення стійких і безпечних громад. Кіпер подякував громадам, освітянам, міжнародним партнерам та всім, хто долучився до втілення цієї ідеї.

Нагадаємо, ми повідомляли, що директорка освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич пішла з посади. Також ми писали про те, як підготовлюють школи Одещини до зими.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
