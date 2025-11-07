Директорка департаменту освіти Одеси Олена Буйневич подала у відставку

Олена Буйневич під час спілкування з журналістами. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Олена Буйневич залишає посаду очільниці освіти Одеси. Після майже десяти років роботи директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич оголосила про відставку. Про звільнення стало відомо сьогодні. Посадовиця подякувала освітянам, батькам і містянам за спільну працю та підтримку.

Про це Олена Буйневич написала на своїй сторінці у Facebook.

Звільнення Буйневич

Олена Буйневич очолювала департамент освіти та науки Одеської міської ради із січня 2015 року. У своєму дописі у Facebook вона зазначила, що роботу в департаменті завершено, і подякувала всім, хто був поруч протягом цих років.

"Дякую одеситам за зв’язок, за довіру, за емоційність. За хороше і погане. Я знаю, що в освіті міста все буде добре", — написала Буйневич.

Вона додала, що відчувала повагу й підтримку колег, батьків і вчителів, і висловила впевненість у подальшому розвитку освіти в Одесі. Причини свого звільнення посадовиця не уточнила.

Що відомо про Олену Буйневич

Олена Валеріївна Буйневич народилася 11 червня 1975 року в Одесі. Має дві вищі освіти — педагогічну та управлінську. Випускниця Південноукраїнського педагогічного університету імені К. Д. Ушинського та магістратури Одеської юридичної академії за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Працювала психологом у школі №22, а згодом — директоркою школи №44. За сумлінну працю відзначена почесними грамотами та подяками. Заміжня, має доньку та сина.

