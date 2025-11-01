Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кадрові зміни в Одеській мерії — звільнили двох посадовців

Кадрові зміни в Одеській мерії — звільнили двох посадовців

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 13:45
Оновлено: 13:58
В Одесі звільнили заступника мера Валерія Силіна та Володимира Хитренка
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській міській раді відбулися чергові кадрові зміни. Посаду залишив заступник міського голови Валерій Силін, а також начальник департаменту транспорту Володимир Хитренко. Обидва звільнення погоджені офіційно, одне з них — за угодою сторін.

Про це повідомила журналістка Ірина Гриб.

Реклама
Читайте також:
В Одеській міській раді кадрові зміни
Пост журналістки про кадрові зміни. Фото: скриншот із Telegram

Звільнення Силіна

Заступник Одеського міського голови Валерій Силін написав заяву на звільнення за угодою сторін. Силін обіймав посаду заступника міського голови Одеси з питань діяльності виконавчих органів. Спочатку він був призначений виконуючим обов’язки 18 жовтня 2023 року, а з 1 грудня офіційно став заступником міського голови. До цього понад десять років Силін працював у банківському секторі, зокрема в банку "Південний", а раніше здобував досвід як слідчий з особливо важливих справ у прокуратурі.

Наразі його судять за службову недбалість під час потопу в Одесі. Йому призначено нічний домашній арешт. Обмеження діятимуть у нічний час — з 22:00 до 06:00.
 

В Одеській міській раді кадрові зміни
Валерій Силін. Фото: Одеська міська рада

Звільнення Хитренка

Також звільнено начальника департаменту транспорту Одеської міської ради Володимир Хитренка. Він очолював департамент із 2022 року, курирував питання громадського транспорту, безпеки дорожнього руху та міської мобільності. Причини звільнення наразі невідомі. Також і немає інформації, хто обійме його посаду.

В Одеській міській раді кадрові зміни
Володимир Хитренко.Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, ми повідомляли, що віцемеру Одеси Ганні Поздняковій обрали запобіжний захід. Також ми писали, що ексдепутата Одеської міської ради підозрюють у держзраді.

Одеса Одеська область зміни міська рада Новини Одеси департамент
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації