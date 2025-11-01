В Одесі звільнили заступника мера Валерія Силіна та Володимира Хитренка

Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській міській раді відбулися чергові кадрові зміни. Посаду залишив заступник міського голови Валерій Силін, а також начальник департаменту транспорту Володимир Хитренко. Обидва звільнення погоджені офіційно, одне з них — за угодою сторін.

Про це повідомила журналістка Ірина Гриб.

Звільнення Силіна

Заступник Одеського міського голови Валерій Силін написав заяву на звільнення за угодою сторін. Силін обіймав посаду заступника міського голови Одеси з питань діяльності виконавчих органів. Спочатку він був призначений виконуючим обов’язки 18 жовтня 2023 року, а з 1 грудня офіційно став заступником міського голови. До цього понад десять років Силін працював у банківському секторі, зокрема в банку "Південний", а раніше здобував досвід як слідчий з особливо важливих справ у прокуратурі.

Наразі його судять за службову недбалість під час потопу в Одесі. Йому призначено нічний домашній арешт. Обмеження діятимуть у нічний час — з 22:00 до 06:00.



Звільнення Хитренка

Також звільнено начальника департаменту транспорту Одеської міської ради Володимир Хитренка. Він очолював департамент із 2022 року, курирував питання громадського транспорту, безпеки дорожнього руху та міської мобільності. Причини звільнення наразі невідомі. Також і немає інформації, хто обійме його посаду.

