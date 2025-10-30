Названо чиновників Одеси, які отримали підозри у справі Труханова

Ексмер Одеси Геннадій Труханов. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Стали відомі імена чиновників Одеської міськради, яким разом із колишнім мером Геннадієм Трухановим оголосили підозри у службовій недбалості. Їх підозрюють у бездіяльності, що призвела до загибелі людей під час підтоплення міста у вересні. Суд має обрати їм запобіжні заходи 31 жовтня.

Справа про потоп

Печерський районний суд Києва 30 жовтня мав розглянути клопотання прокуратури про запобіжний захід для ексмера Одеси Геннадія Труханова та ще вісьмох посадовців, однак засідання перенесли на 31 жовтня. Окрім Труханова, підозри отримали:

заступник міського голови Валерій Сілін,

заступниця мера Ганна Позднякова,

директор КП "Міські дороги" Вадим Тодійчук,

начальник структурного підрозділу підприємства Ігор Поштаренко,

головні інженери Юрій Камишний і Чистяков,

директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк,

директор департаменту муніципальної безпеки Володимир Харіщак.

За даними слідства, вони знали про несправність зливової каналізації, але не вжили жодних заходів, аби запобігти трагедії 30 вересня. Унаслідок сильних дощів тоді загинули люди. Прокуратура проситиме для Труханова цілодобовий домашній арешт. Усі дев’ятеро підозрювані за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила загибель людей. Сам Труханов заявив, що міська влада діяла "по хвилинах", а затримка з попередженням населення сталася через пізнє повідомлення від Гідрометцентру.

Геннадію Труханову повідомили про підозру. Труханов більше не мер.