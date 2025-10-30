Відео
Головна Одеса Стали відомі імена одеських чиновників у справі про потоп

Стали відомі імена одеських чиновників у справі про потоп

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 17:19
Оновлено: 17:02
Названо чиновників Одеси, які отримали підозри у справі Труханова
Ексмер Одеси Геннадій Труханов. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Стали відомі імена чиновників Одеської міськради, яким разом із колишнім мером Геннадієм Трухановим оголосили підозри у службовій недбалості. Їх підозрюють у бездіяльності, що призвела до загибелі людей під час підтоплення міста у вересні. Суд має обрати їм запобіжні заходи 31 жовтня.

Про це повідомило видання ZN.UA.

Справа про потоп

Печерський районний суд Києва 30 жовтня мав розглянути клопотання прокуратури про запобіжний захід для ексмера Одеси Геннадія Труханова та ще вісьмох посадовців, однак засідання перенесли на 31 жовтня. Окрім Труханова, підозри отримали:

  • заступник міського голови Валерій Сілін, 
  • заступниця мера Ганна Позднякова, 
  • директор КП "Міські дороги" Вадим Тодійчук, 
  • начальник структурного підрозділу підприємства Ігор Поштаренко, 
  • головні інженери Юрій Камишний і Чистяков, 
  • директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк, 
  • директор департаменту муніципальної безпеки Володимир Харіщак.

За даними слідства, вони знали про несправність зливової каналізації, але не вжили жодних заходів, аби запобігти трагедії 30 вересня. Унаслідок сильних дощів тоді загинули люди. Прокуратура проситиме для Труханова цілодобовий домашній арешт. Усі дев’ятеро підозрювані за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила загибель людей. Сам Труханов заявив, що міська влада діяла "по хвилинах", а затримка з попередженням населення сталася через пізнє повідомлення від Гідрометцентру.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Геннадію Труханову повідомили про підозру. Також ми писали, що депутатам на сесії повідомили, що Труханов більше не мер.

 

Одеса Геннадій Труханов Одеська область Новини Одеси підозра потоп
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
