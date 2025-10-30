Офіційно підтверджено: Труханов втратив громадянство і посаду

Ексмер Одеси Геннадій Труханов. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На позачерговій сесії Одеської міськради депутатам офіційно повідомили, що Геннадій Труханов втратив громадянство України, а отже і всі повноваження міського голови. Це підтверджується офіційним листом від Державної міграційної служби, який зачитав в.о. мера Ігор Коваль.

Про це Новини.LIVE дізналися із позачергової сесії Одеської міської ради.

Громадянство Труханова

Під час засідання міської ради Ігор Коваль оголосив офіційне повідомлення від Державної міграційної служби України, яке засвідчує, що Геннадій Труханов більше не є громадянином України. Відповідно, він не може обіймати посаду міського голови.

"Міграційна служба офіційно повідомила, що Геннадій Труханов втратив громадянство України відповідно до закону. Лист підписано заступником голови ДМС Іваном Бойленком", — зачитав Коваль.

Після оголошення документа депутати міської ради одноголосно проголосували за прийняття цієї інформації до відома. Таким чином, офіційно підтверджено, що Геннадій Труханов втратив статус мера Одеси.

У свою чергу, голова фракції "Довіряй ділам" Олег Етнарович заявив, що депутати із його групи підтримали рішення лише формально. І зробили це, щоб пришвидшити юридичні процедури.

"Нам пропонується просто підтвердити очевидний факт. Це нічого не змінює по суті, але пришвидшить юридичні процедури. Ми впевнені, що це рішення і подальші звернення до суду рано чи пізно призведуть до відновлення громадянства Геннадія Труханова. Бо правда завжди перемагає", — заявив Етнарович.

