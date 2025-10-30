Відео
Головна Одеса Громадянство Труханова — голосування на сесії Одеської міськради

Громадянство Труханова — голосування на сесії Одеської міськради

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 15:35
Оновлено: 15:48
Офіційно підтверджено: Труханов втратив громадянство і посаду
Ексмер Одеси Геннадій Труханов. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На позачерговій сесії Одеської міськради депутатам офіційно повідомили, що Геннадій Труханов втратив громадянство України, а отже і всі повноваження міського голови. Це підтверджується офіційним листом від Державної міграційної служби, який зачитав в.о. мера Ігор Коваль.

Про це Новини.LIVE дізналися із позачергової сесії Одеської міської ради.

Читайте також:

Громадянство Труханова

Під час засідання міської ради Ігор Коваль оголосив офіційне повідомлення від Державної міграційної служби України, яке засвідчує, що Геннадій Труханов більше не є громадянином України. Відповідно, він не може обіймати посаду міського голови.

"Міграційна служба офіційно повідомила, що Геннадій Труханов втратив громадянство України відповідно до закону. Лист підписано заступником голови ДМС Іваном Бойленком", — зачитав Коваль.

Після оголошення документа депутати міської ради одноголосно проголосували за прийняття цієї інформації до відома. Таким чином, офіційно підтверджено, що Геннадій Труханов втратив статус мера Одеси.

У свою чергу, голова фракції "Довіряй ділам" Олег Етнарович заявив, що депутати із його групи підтримали рішення лише формально. І зробили це, щоб пришвидшити юридичні процедури.

"Нам пропонується просто підтвердити очевидний факт. Це нічого не змінює по суті, але пришвидшить юридичні процедури. Ми впевнені, що це рішення і подальші звернення до суду рано чи пізно призведуть до відновлення громадянства Геннадія Труханова. Бо правда завжди перемагає", — заявив Етнарович.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі ліквідували мунварту. Також ми писали, у очільника міської військової адміністрації Одеси з'явилися зами.

Одеса Геннадій Труханов Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
