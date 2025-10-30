Відео
Муніципальну варту в Одесі ліквідували — рішення депутатів

Дата публікації: 30 жовтня 2025 14:54
Оновлено: 14:55
Одеська міськрада ліквідувала комунальну «Муніципальну варту»
Муніципальна варта Одеси на Європейській площі. Фото ілюстративне: munvarta.odesa

У четвер, 30 жовтня, в Одесі ухвалили рішення про ліквідацію комунальної установи, що відповідала за охорону громадського порядку в місті. Попри обговорення подальшої охорони об’єктів міста, рішення прийняли одноголосно.

Про це стало відомо під час позачергової сесії Одеської міської ради.

Ліквідація мунварти

На сесії Одеської міської ради депутати підтримали рішення про припинення роботи комунальної установи "Муніципальна варта". Депутати Одеської міської ради проголосували за припинення діяльності комунальної установи "Муніципальна варта". Рішення ухвалили одноголосно — 46 голосів "за", без жодного "проти" чи "утримався".

Під час обговорення депутат Петро Обухов висловив занепокоєння, що після ліквідації варти на Дерибасівській, трасі Здоров’я та в ЦНАПах може зникнути контроль за громадським порядком. Він наголосив, що ці локації мають залишатися захищеними від порушень, зокрема від незаконного паркування.

"Ось у нас в муніципальній варті є пости на трасі Здоров’я, на Дерибасівській, у наших ЦНАПах. Хотілося б, щоб і далі ці ділянки були захищені, щоб там не було автівок, наприклад, на Дерибасівській чи на трасі Здоров’я. Як взяти це до уваги, коли не буде муніципальної варти, щоб якимись іншими засобами це забезпечувати?" — сказав Обухов.

У відповідь начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак поставив запитання, яку саме користь принесла вартова служба місту за час свого існування.

"А що за цей період часу зробила муніципальна варта? Ви рахували економічну складову цього питання?" — зазначив він.

Таким чином, після голосування структура, яка відповідала за охорону громадського порядку в Одесі, офіційно припинила існування. Питання подальшого забезпечення безпеки на ключових міських локаціях залишилося відкритим.

Нагадаємо, ми писали, що в очільника Одеської міської військової адміністрації з'явилися зами. Також ми повідомляли, що голова МВА оголосив місячник чистоти в Одесі.

Одеса Одеська область муніципальна охорона міська рада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
