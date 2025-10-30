Видео
Муниципальную стражу в Одессе ликвидировали — решение депутатов

Муниципальную стражу в Одессе ликвидировали — решение депутатов

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 14:54
обновлено: 14:55
Одесский горсовет ликвидировал коммунальную "Муниципальную стражу"
Муниципальная стража Одессы на Европейской площади. Фото иллюстративное: munvarta.odesa

В четверг, 30 октября, в Одессе приняли решение о ликвидации коммунального учреждения, отвечавшего за охрану общественного порядка в городе. Несмотря на обсуждение дальнейшей охраны объектов города, решение приняли единогласно.

Об этом стало известно во время внеочередной сессии Одесского городского совета.

Ликвидация мунворы

На сессии Одесского городского совета депутаты поддержали решение о прекращении работы коммунального учреждения "Муниципальная стража". Депутаты Одесского городского совета проголосовали за прекращение деятельности коммунального учреждения "Муниципальная стража". Решение приняли единогласно — 46 голосов "за", без единого "против" или "воздержался".

При обсуждении депутат Петр Обухов выразил обеспокоенность, что после ликвидации стражи на Дерибасовской, трассе Здоровье и в ЦНАПах может исчезнуть контроль за общественным порядком. Он отметил, что эти локации должны оставаться защищенными от нарушений, в частности от незаконной парковки.

"Вот у нас в муниципальной страже есть посты на трассе Здоровье, на Дерибасовской, в наших ЦПАУ. Хотелось бы, чтобы и дальше эти участки были защищены, чтобы там не было автомобилей, например, на Дерибасовской или на трассе Здоровье. Как принять это во внимание, когда не будет муниципальной стражи, чтобы какими-то другими средствами это обеспечивать? " — сказал Обухов.

В ответ начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак задал вопрос, какую именно пользу принесла караульная служба городу за время своего существования.

"А что за этот период времени сделала муниципальная стража? Вы считали экономическую составляющую этого вопроса? " — отметил он.

Таким образом, после голосования структура, которая отвечала за охрану общественного порядка в Одессе, официально прекратила существование. Вопрос дальнейшего обеспечения безопасности на ключевых городских локациях остался открытым.

Напомним, мы писали, что у главы Одесской городской военной администрации появились замы. Также мы сообщали, что глава МВА объявил месячник чистоты в Одессе.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
