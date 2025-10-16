Расформирование муниципальной стражи в Одессе: кто теперь будет охранять администрацию

Муниципальную варту горсовета расформируют — что будет вместо нее
Организованная при каденции мэра Одессы муниципальная стража больше не будет финансировались из бюджета города. Защищать администрацию будут правоохранители и Нацгвардия. Подход будет прозрачный и будет соответствовать законодательству.
Об этом глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак рассказал во время брифинга.
Новая охрана
Охранная структура, которая работала при бывшем мэре Одессы Геннадии Труханове, будет, вероятно, расформирована. Вместо нее, согласно закону, будут работать правоохранители и Национальная гвардия Украины. Сергей Лысак отметил, что уже имеет опыт в подобных ситуациях, ведь делал это на Днепропетровщине.
"У меня была похожая ситуация на Днепропетровщине. В первый день в должности я требовал, чтобы частные охранные компании покинули помещение администрации. Здесь будет так же — все под контролем государственных органов", — рассказал Сергей Лысак.
В следующий понедельник Лысак встретится с руководителем коммунального предприятия, а также с представителями правоохранительных органов и Нацгвардии, чтобы определить порядок охраны МВА по закону. Параллельно будут внесены документы по штатному расписанию и регламентированным должностным обязанностям.
Что известно о муниципальной страже
Муниципальная стража — коммунальное учреждение, созданное для охраны имущества общины и патрулирования города. Основана в 2015 году как КП "Муниципальная охрана", с 2017 года функционирует как КУ "Муниципальная стража". В структуре более 300 человек.
Главные задачи:
- охрана зданий и имущества громады,
- патрулирование улиц и общественных мест,
- контроль благоустройства и общественного порядка,
- сотрудничество с полицией и другими структурами.
За последние годы бюджет Муниципальной стражи колебался:
- 2022 год — 14 млн грн,
- 2023 год — 24 млн грн,
- 2024 год — 20,6 млн грн,
- 2025 год — 20,96 млн грн.
Основные расходы были на зарплаты и компенсации, социальные взносы и другие расходы.
