Расформирование муниципальной стражи в Одессе: кто теперь будет охранять администрацию

Муниципальную варту горсовета расформируют — что будет вместо нее

Муниципальную варту горсовета расформируют — что будет вместо нее

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 19:29
обновлено: 20:07
Муниципальная стража Одессы на побережье. Иллюстративное фото: munvarta.odesa

Организованная при каденции мэра Одессы муниципальная стража больше не будет финансировались из бюджета города. Защищать администрацию будут правоохранители и Нацгвардия. Подход будет прозрачный и будет соответствовать законодательству.

Об этом глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак рассказал во время брифинга.

Читайте также:

Новая охрана

Охранная структура, которая работала при бывшем мэре Одессы Геннадии Труханове, будет, вероятно, расформирована. Вместо нее, согласно закону, будут работать правоохранители и Национальная гвардия Украины. Сергей Лысак отметил, что уже имеет опыт в подобных ситуациях, ведь делал это на Днепропетровщине.

"У меня была похожая ситуация на Днепропетровщине. В первый день в должности я требовал, чтобы частные охранные компании покинули помещение администрации. Здесь будет так же — все под контролем государственных органов", — рассказал Сергей Лысак.

В следующий понедельник Лысак встретится с руководителем коммунального предприятия, а также с представителями правоохранительных органов и Нацгвардии, чтобы определить порядок охраны МВА по закону. Параллельно будут внесены документы по штатному расписанию и регламентированным должностным обязанностям.

Что известно о муниципальной страже

Муниципальная стража — коммунальное учреждение, созданное для охраны имущества общины и патрулирования города. Основана в 2015 году как КП "Муниципальная охрана", с 2017 года функционирует как КУ "Муниципальная стража". В структуре более 300 человек.

Главные задачи:

  • охрана зданий и имущества громады,
  • патрулирование улиц и общественных мест,
  • контроль благоустройства и общественного порядка,
  • сотрудничество с полицией и другими структурами.

За последние годы бюджет Муниципальной стражи колебался:

  • 2022 год — 14 млн грн,
  • 2023 год — 24 млн грн,
  • 2024 год — 20,6 млн грн,
  • 2025 год — 20,96 млн грн.

Основные расходы были на зарплаты и компенсации, социальные взносы и другие расходы.

Напомним, мы сообщали, что после увольнения мэр Одессы Геннадий Труханов вынес из кабинета даже ковры. Также мы писали, что в Одессе скоро представят обновленную команду городской военной администрации.

Одесса Одесская область городской совет Новости Одессы военные администрации
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
