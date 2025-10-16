Розформування муніципальної варти в Одесі: хто тепер буде охороняти адміністрацію

Муніципальну варту міськради розформують — що буде замість неї
Організована при каденції мера Одеси муніципальна варта більше не буде фінансуватися з бюджету міста. Захищати адміністрацію будуть правоохоронці і Нацгвардія. Підхід буде прозорий і відповідатиме законодавству.
Про це очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак розповів під час брифінгу.
Нова охорона
Охоронна структура, яка працювала при колишньому мері Одеси Геннадію Труханову, буде, ймовірно, розформована. Замість неї, згідно з законом, будуть працювати правоохоронці та Національна гвардія України. Сергій Лисак зазначив, що вже має досвід в подібних ситуаціях, адже робив це на Дніпропетровщині.
"У мене була схожа ситуація на Дніпропетровщині. Першого дня на посаді я вимагав, щоб приватні охоронні компанії залишили приміщення адміністрації. Тут буде так само — усе під контролем державних органів", — розповів Сергій Лисак.
Наступного понеділка Лисак зустрінеться з керівником комунального підприємства, а також з представниками правоохоронних органів і Нацгвардії, щоб визначити порядок охорони МВА за законом. Паралельно будуть внесені документи щодо штатного розпису та регламентованих посадових обов’язків.
Що відомо про муніципальну варту
Муніципальна варта — комунальна установа, створена для охорони майна громади та патрулювання міста. Заснована у 2015 році як КП "Муніципальна охорона", з 2017 року функціонує як КУ "Муніципальна варта". У структурі понад 300 осіб.
Головні завдання:
- охорона будівель та майна громади,
- патрулювання вулиць і громадських місць,
- контроль благоустрою та громадського порядку,
- співпраця з поліцією та іншими структурами.
За останні роки бюджет Муніципальної варти коливався:
- 2022 рік — 14 млн грн,
- 2023 рік — 24 млн грн,
- 2024 рік — 20,6 млн грн,
- 2025 рік — 20,96 млн грн.
Основні витрати були на зарплати та компенсації, соціальні внески та інші витрати.
