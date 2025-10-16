Відео
Головна Одеса Муніципальну варту міськради розформують — що буде замість неї

Муніципальну варту міськради розформують — що буде замість неї

Дата публікації: 16 жовтня 2025 19:29
Оновлено: 19:32
Розформування муніципальної варти в Одесі: хто тепер буде охороняти адміністрацію
Брифінг після оголошення нового очільника МВА в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Організована при каденції мера Одеси муніципальна варта більше не буде фінансуватися з бюджету міста. Захищати адміністрацію будуть правоохоронці і Нацгвардія. Підхід буде прозорий і відповідатиме законодавству.

Про це очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак розповів під час брифінгу.

Читайте також:

Нова охорона

Охоронна структура, яка працювала при колишньому мері Одеси Геннадію Труханову, буде, ймовірно, розформована. Замість неї, згідно з законом, будуть працювати правоохоронці та Національна гвардія України. Сергій Лисак зазначив, що вже має досвід в подібних ситуаціях, адже робив це на Дніпропетровщині.

"У мене була схожа ситуація на Дніпропетровщині. Першого дня на посаді я вимагав, щоб приватні охоронні компанії залишили приміщення адміністрації. Тут буде так само — усе під контролем державних органів", — розповів Сергій Лисак.

Наступного понеділка Лисак зустрінеться з керівником комунального підприємства, а також з представниками правоохоронних органів і Нацгвардії, щоб визначити порядок охорони МВА за законом. Паралельно будуть внесені документи щодо штатного розпису та регламентованих посадових обов’язків.

Що відомо про муніципальну варту

Муніципальна варта — комунальна установа, створена для охорони майна громади та патрулювання міста. Заснована у 2015 році як КП "Муніципальна охорона", з 2017 року функціонує як КУ "Муніципальна варта". У структурі понад 300 осіб.

Головні завдання:

  • охорона будівель та майна громади,
  • патрулювання вулиць і громадських місць,
  • контроль благоустрою та громадського порядку,
  • співпраця з поліцією та іншими структурами.

За останні роки бюджет Муніципальної варти коливався:

  • 2022 рік — 14 млн грн,
  • 2023 рік — 24 млн грн,
  • 2024 рік — 20,6 млн грн,
  • 2025 рік — 20,96 млн грн.

Основні витрати були на зарплати та компенсації, соціальні внески та інші витрати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що після звільнення мер Одеси Геннадій Труханов виніс з кабінету навіть килими. Також ми писали, що в Одесі скоро представлять оновлену команду міської військової адміністрації.

Одеса Одеська область міська рада Новини Одеси військові адміністрації
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
