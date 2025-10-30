Видео
Україна
Гражданство Труханова — голосование на сессии Одесского горсовета

Гражданство Труханова — голосование на сессии Одесского горсовета

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 15:35
обновлено: 15:48
Официально подтверждено: Труханов потерял гражданство и должность
Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На внеочередной сессии Одесского горсовета депутатам официально сообщили, что Геннадий Труханов потерял гражданство Украины, а значит и все полномочия городского головы. Это подтверждается официальным письмом от Государственной миграционной службы, которое зачитал и.о. мэра Игорь Коваль.

Об этом Новини.LIVE узнали из внеочередной сессии Одесского городского совета.

Гражданство Труханова

Во время заседания городского совета Игорь Коваль объявил официальное сообщение от Государственной миграционной службы Украины, которое свидетельствует, что Геннадий Труханов больше не является гражданином Украины. Соответственно, он не может занимать должность городского головы.

"Миграционная служба официально сообщила, что Геннадий Труханов потерял гражданство Украины в соответствии с законом. Письмо подписано заместителем председателя ГМС Иваном Бойленко", — зачитал Коваль.

После оглашения документа депутаты городского совета единогласно проголосовали за принятие этой информации к сведению. Таким образом, официально подтверждено, что Геннадий Труханов потерял статус мэра Одессы.

В свою очередь, председатель фракции "Доверяй делам" Олег Этнарович заявил, что депутаты из его группы поддержали решение лишь формально. И сделали это, чтобы ускорить юридические процедуры.

"Нам предлагается просто подтвердить очевидный факт. Это ничего не меняет по сути, но ускорит юридические процедуры. Мы уверены, что это решение и дальнейшие обращения в суд рано или поздно приведут к восстановлению гражданства Геннадия Труханова. Потому что правда всегда побеждает", — заявил Этнарович.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе ликвидировали мунварту. Также мы писали, у главы городской военной администрации Одессы появились замы.

