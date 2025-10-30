Названы чиновники Одессы, которые получили подозрения по делу Труханова

Стали известны имена одесских чиновников по делу о потопе
Стали известны имена чиновников Одесского горсовета, которым вместе с бывшим мэром Геннадием Трухановым объявили подозрения в служебной халатности. Их подозревают в бездействии, которое привело к гибели людей во время подтопления города в сентябре. Суд должен избрать им меры пресечения 31 октября.
Об этом сообщило издание ZN.UA.
Дело о потопе
Печерский районный суд Киева 30 октября должен был рассмотреть ходатайство прокуратуры о мере пресечения для экс-мэра Одессы Геннадия Труханова и еще восьми чиновников, однако заседание перенесли на 31 октября. Кроме Труханова, подозрения получили:
- заместитель городского головы Валерий Силин,
- заместитель мэра Анна Позднякова,
- директор КП "Городские дороги" Вадим Тодийчук,
- начальник структурного подразделения предприятия Игорь Поштаренко,
- главные инженеры Юрий Камышный и Чистяков,
- директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк,
- директор департамента муниципальной безопасности Владимир Харищак.
По данным следствия, они знали о неисправности ливневой канализации, но не приняли никаких мер, чтобы предотвратить трагедию 30 сентября. В результате сильных дождей тогда погибли люди. Прокуратура будет просить для Труханова круглосуточный домашний арест. Все девять подозреваемых по ч. 3 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая гибель людей. Сам Труханов заявил, что городские власти действовали "по минутам", а задержка с предупреждением населения произошла из-за позднего сообщения от Гидрометцентра.
Напомним, мы сообщали, что Геннадию Труханову сообщили о подозрении. Также мы писали, что депутатам на сессии сообщили, что Труханов больше не мэр.
