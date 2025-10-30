Названы чиновники Одессы, которые получили подозрения по делу Труханова

Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Стали известны имена чиновников Одесского горсовета, которым вместе с бывшим мэром Геннадием Трухановым объявили подозрения в служебной халатности. Их подозревают в бездействии, которое привело к гибели людей во время подтопления города в сентябре. Суд должен избрать им меры пресечения 31 октября.

Об этом сообщило издание ZN.UA.

Дело о потопе

Печерский районный суд Киева 30 октября должен был рассмотреть ходатайство прокуратуры о мере пресечения для экс-мэра Одессы Геннадия Труханова и еще восьми чиновников, однако заседание перенесли на 31 октября. Кроме Труханова, подозрения получили:

заместитель городского головы Валерий Силин,

заместитель мэра Анна Позднякова,

директор КП "Городские дороги" Вадим Тодийчук,

начальник структурного подразделения предприятия Игорь Поштаренко,

главные инженеры Юрий Камышный и Чистяков,

директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк,

директор департамента муниципальной безопасности Владимир Харищак.

По данным следствия, они знали о неисправности ливневой канализации, но не приняли никаких мер, чтобы предотвратить трагедию 30 сентября. В результате сильных дождей тогда погибли люди. Прокуратура будет просить для Труханова круглосуточный домашний арест. Все девять подозреваемых по ч. 3 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая гибель людей. Сам Труханов заявил, что городские власти действовали "по минутам", а задержка с предупреждением населения произошла из-за позднего сообщения от Гидрометцентра.

Напомним, мы сообщали, что Геннадию Труханову сообщили о подозрении. Также мы писали, что депутатам на сессии сообщили, что Труханов больше не мэр.