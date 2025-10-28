Геннадию Труханову 28 октября объявили подозрение — что известно

Геннадий Труханов. Фото: УНИАН

Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. В сети также публикуют соответствующее фото.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники во вторник, 28 октября.

Реклама

Читайте также:

Подозрение Геннадию Труханову

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителям объявили подозрение. По информации СМИ, речь идет о служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения в городе 30 сентября. Известно, что в результате этого погибли по меньшей мере десять человек.

Геннадий Труханов. Фото: "Украинская правда"

"По данным собеседников, вечером 28 октября Труханову и его 7-м подчиненным вручили подозрение из-за непринятия мер до, во время и после трагедии с водой Одессе", — говорится в материале.

Кроме того, было вручено ходатайство о применении меры пресечения.

В сети также публиковали фото, на котором видно правоохранители и Труханова.

Геннадий Труханов и правоохранители. Фото: местные СМИ

Скандалы с Трухановым

Напомним, в сентябре стало известно, что в ВАКС завершили подготовительный этап по делу Труханова и его приспешников. Вероятно, они причастны к организации преступной группировки, схем с присвоением земельных участков и легализации незаконно полученных средств.

А 14 октября Труханова лишили украинского гражданства. У него обнаружили российский паспорт. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Известно, что обвинения в наличии двойного гражданства Труханова были еще с 2014 года.

Впоследствии в СБУ рассказали подробности о российском паспорте экс-мэра Одессы. Он до сих пор остается гражданином России и имеет идентификационный код в базе данных Федеральной налоговой службы РФ.

После этого в Одессе решили создать военную администрацию. А после увольнения Труханов оставил кабинет почти пустым. Одесскую военную администрацию возглавил Сергей Лысак.

После лишения гражданства и отстранения Труханова от должности мэра, свою работу завершили все его советники. Всего их было 22.