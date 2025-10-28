Відео
Відео

Головна Одеса Труханову оголосили підозру — що відомо

Труханову оголосили підозру — що відомо

Дата публікації: 28 жовтня 2025 22:19
Оновлено: 22:27
Труханову оголосили підозру — що відомо
Термінова новина

Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. У мережі також публікують відповідне фото.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у вівторок, 28 жовтня.

Читайте також:

Підозра Геннадію Труханову

Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову та його заступникам оголосили підозру. За інформацією ЗМІ, йдеться про службову недбалість через невжиття заходів під час повені в місті 30 вересня. Відомо, що внаслідок цього загинули щонайменше десять людей.

Геннадій Труханов
Геннадій Труханов. Фото: "Українська правда"

"За даними співрозмовників, увечері 28 жовтня Труханову та його 7-м підлеглим вручили підозру через невжиття заходів до, під час та після трагедії з водою Одесі", — йдеться у матеріалі.

Крім того, було вручено клопотання про застосування запобіжного заходу.

У мережі також публікували фото, на якому видно правоохоронці та Труханова.

Підозра Труханову
Геннадій Труханов та правоохоронці. Фото: місцеві ЗМІ

Новина доповнюється...

Одеса Геннадій Труханов підозра
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
