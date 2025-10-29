Труханов получил подозрение после смертельного наводнения в Одессе

Геннадий Труханов во время форума. Фото: Новини.LIVE

После трагического наводнения в Одессе, унесшего девять жизней, подозрение в служебной халатности получил бывший мэр города Геннадий Труханов, а также его заместители и чиновники горсовета. Следствие считает, что именно из-за их бездействия система водоотведения оказалась непригодной к стихии. За это им грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

В конце сентября Одессу накрыл мощный ливень — за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Улицы превратились в реки, дома затопило до второго этажа, а потоки сносили машины и заборы. В результате стихии погибли девять человек, среди них — семья с ребенком, которая жила в цокольном помещении.

После трагедии правоохранители начали масштабное расследование. Следователи установили, что ливневая канализация города много лет оставалась без надлежащего обслуживания. Было проведено более 25 обысков в городском совете, коммунальных предприятиях и по местам жительства фигурантов.

Вручение подозрения Геннадию Труханову. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Вручение подозрения одному из чиновников, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Подозрения за халатность

Подозрения объявлены девяти лицам, среди которых — бывший городской голова Геннадий Труханов, его заместители, руководители департаментов и коммунального предприятия. Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Геннадию Труханову и еще 8 должностным лицам, грозит до восьми лет заключения, запрет занимать должности до трех лет и штраф до 85 тысяч гривен.

Правоохранители в квартире одного из подозреваемых, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Полиция и подозреваемый чиновник на улице. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

