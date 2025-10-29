Видео
Видео

Труханову и чиновникам Одесской мэрии сообщили о подозрении

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 08:55
обновлено: 09:10
Труханов получил подозрение после смертельного наводнения в Одессе
Геннадий Труханов во время форума. Фото: Новини.LIVE

После трагического наводнения в Одессе, унесшего девять жизней, подозрение в служебной халатности получил бывший мэр города Геннадий Труханов, а также его заместители и чиновники горсовета. Следствие считает, что именно из-за их бездействия система водоотведения оказалась непригодной к стихии. За это им грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

В конце сентября Одессу накрыл мощный ливень — за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Улицы превратились в реки, дома затопило до второго этажа, а потоки сносили машины и заборы. В результате стихии погибли девять человек, среди них — семья с ребенком, которая жила в цокольном помещении.

После трагедии правоохранители начали масштабное расследование. Следователи установили, что ливневая канализация города много лет оставалась без надлежащего обслуживания. Было проведено более 25 обысков в городском совете, коммунальных предприятиях и по местам жительства фигурантов.

Меру Одеси вручили підозру
Вручение подозрения Геннадию Труханову. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области
Чиновникам Одеси вручили підозру
Вручение подозрения одному из чиновников, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Подозрения за халатность

Подозрения объявлены девяти лицам, среди которых — бывший городской голова Геннадий Труханов, его заместители, руководители департаментов и коммунального предприятия. Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Геннадию Труханову и еще 8 должностным лицам, грозит до восьми лет заключения, запрет занимать должности до трех лет и штраф до 85 тысяч гривен.

Посадовцям з Одеси вручили підозру
Правоохранители в квартире одного из подозреваемых, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области
Меру Одеси та чиновникам міськради вручили підозру
Полиция и подозреваемый чиновник на улице. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в СБУ подтвердили наличие российского гражданства у мэра Одессы Геннадия Труханова. А также мы писали о том, какие у него есть шансы вернуть кресло.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
