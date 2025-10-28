СБУ подтвердила гражданство РФ у бывшего мэра Одессы

Геннадий Труханов в городском совете. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины имеет достаточно доказательств о наличии у бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства России. Эту информацию также подтверждают данные Госпогранслужбы. Эти данные позволяют принимать юридически обоснованные решения относительно его статуса.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Реклама

Читайте также:

Гражданство Труханова

По словам Зеленского, Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба подтверждают наличие у Геннадия Труханова российского гражданства. Президент подчеркнул, что решение о возможном лишении гражданства не является политическим.

"Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает — меня, честно говоря, не интересует. Есть ли стопроцентный факт, что он является гражданином России? Мне СБУ и пограничники говорят — да. На основе этих фактов и других документов может быть принято соответствующее решение. Это не политический шаг. Я сделал абсолютно практический шаг и считаю, что это сделано по закону и справедливо", — заявил президент.

Он добавил, что как президент должен быть уверен в способности руководителей Одессы защитить город. Ведь от россиян можно ожидать все, что угодно.

"Никто не знает, чего ожидать от "русских" и как они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что те, кто руководит городом, точно его защитят. Именно такой выбор у меня был с соответствующей кандидатурой", — подытожил Зеленский.

Напомним, мы сообщали, что из Одесского городского совета уволили всех заместителей Труханова. А так мы писали о том, какие есть шансы у него вернуть кресло мэра.