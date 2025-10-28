СБУ підтвердила громадянство РФ у колишнього мера Одеси

Геннадій Труханов у міській раді. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України має достатньо доказів про наявність у колишнього мера Одеси Геннадія Труханова громадянства Росії. Цю інформацію також підтверджують дані Держприкордонслужби. Ці дані дозволяють ухвалювати юридично обґрунтовані рішення щодо його статусу.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Громадянство Труханова

За словами Зеленського, Служба безпеки України та Державна прикордонна служба підтверджують наявність у Геннадія Труханова російського громадянства. Президент наголосив, що рішення про можливе позбавлення громадянства не є політичним.

"Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить — мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть — так. На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення. Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок і вважаю, що це зроблено згідно із законом і справедливо", — заявив президент.

Він додав, що як президент має бути впевненим у здатності керівників Одеси захистити місто. Адже від росіян можна очікувати все, що завгодно.

"Ніхто не знає, чого очікувати від "рускіх" і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що ті, хто керує містом, точно його захистять. Саме такий вибір у мене був з відповідною кандидатурою", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, ми повідомляли, що з Одеської міської ради звільнили усіх заступників Труханова. А так ми писали про те, які є шанси у нього повернути крісло мера.