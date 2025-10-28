Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одесу потрібно захистити — Зеленський про громадянство Труханова

Одесу потрібно захистити — Зеленський про громадянство Труханова

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 10:58
Оновлено: 11:16
СБУ підтвердила громадянство РФ у колишнього мера Одеси
Геннадій Труханов у міській раді. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України має достатньо доказів про наявність у колишнього мера Одеси Геннадія Труханова громадянства Росії. Цю інформацію також підтверджують дані Держприкордонслужби. Ці дані дозволяють ухвалювати юридично обґрунтовані рішення щодо його статусу.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Реклама
Читайте також:

Громадянство Труханова

За словами Зеленського, Служба безпеки України та Державна прикордонна служба підтверджують наявність у Геннадія Труханова російського громадянства. Президент наголосив, що рішення про можливе позбавлення громадянства не є політичним.

"Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить — мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть — так. На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення. Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок і вважаю, що це зроблено згідно із законом і справедливо", — заявив президент.

Він додав, що як президент має бути впевненим у здатності керівників Одеси захистити місто. Адже від росіян можна очікувати все, що завгодно.

"Ніхто не знає, чого очікувати від "рускіх" і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що ті, хто керує містом, точно його захистять. Саме такий вибір у мене був з відповідною кандидатурою", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, ми повідомляли, що з Одеської міської ради звільнили усіх заступників Труханова. А так ми писали про те, які є шанси у нього повернути крісло мера.

Одеса Геннадій Труханов Одеська область міська рада Новини Одеси російське громадянство
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації