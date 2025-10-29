Труханов отримав підозру після смертельної повені в Одесі

Геннадій Труханов під час форуму. Фото: Новини.LIVE

Після трагічної повені в Одесі, що забрала дев’ять життів, підозру у службовій недбалості отримав колишній мер міста Геннадій Труханов, а також його заступники та посадовці міськради. Слідство вважає, що саме через їхню бездіяльність система водовідведення виявилася непридатною до стихії. За це їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Наприкінці вересня Одесу накрила потужна злива — за кілька годин випала двомісячна норма опадів. Вулиці перетворилися на річки, будинки затопило до другого поверху, а потоки зносили автівки та паркани. Унаслідок стихії загинули дев’ятеро людей, серед них — родина з дитиною, що мешкала у цокольному приміщенні.

Після трагедії правоохоронці розпочали масштабне розслідування. Слідчі встановили, що зливова каналізація міста багато років залишалася без належного обслуговування. Було проведено понад 25 обшуків у міській раді, комунальних підприємствах і за місцями проживання фігурантів.

Вручення підозри Геннадію Труханову. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Вручення підозри одному із чиновників. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Підозри за недбалість

Підозри оголошено дев’ятьом особам, серед яких — колишній міський голова Геннадій Труханов, його заступники, керівники департаментів та комунального підприємства. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до загибелі людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Геннадію Труханову та ще 8 посадовцям, загрожує до восьми років ув’язнення, заборона обіймати посади до трьох років та штраф до 85 тисяч гривень.

Правоохоронці у квартирі одного із підозрюваних. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Поліція та підозрюваний чиновник на вулиці. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що в СБУ підтвердили наявність російського громадянства у мера Одеси Геннадія Труханова. А також ми писали про те, які у нього є шанси повернути крісло.