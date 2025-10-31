Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеського депутата підозрюють у держзраді — про кого мова

Одеського депутата підозрюють у держзраді — про кого мова

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 11:39
Оновлено: 11:39
ДБР заарештувало одеського ексдепутата за держзраду
Одеськиц ексдепутат, якого ймовірнопідозрюють у дежрзраді. Фото: Миротворець

Ексдепутату Одеської міської ради, який працював на російські спецслужби, повідомили про підозру у державній зраді. Його діяльність була безпосередньо пов'язана з дестабілізацією ситуації в регіоні. Він був пов'язаний з організацією провокації та акції, що призвели до трагедії 2 травня 2014 року.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Реклама
Читайте також:

Затримання депутата

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому депутату Одеської міської ради, який очолював Південний округ Координаційної ради організацій російських співвітчизників. Ця структура була безпосередньо пов’язана з провокаціями, що призвели до трагічних подій 2 травня 2014 року. За даними ДБР, ексдепутат діяв на замовлення російських кураторів і займався антиукраїнською діяльністю. Наприкінці лютого 2014 року він отримав інструкції з рф для дестабілізації ситуації в Одесі. Координував дії проросійських груп, передавав їм інформацію та підтримував ідеї "референдуму" про автономію регіону.

Також фігурант неодноразово зустрічався з представниками російської розвідки, отримував від них завдання та передавав їх проросійським організаціям. Під його керівництвом у квітні 2014 року було організовано мітинг на Куликовому полі, де учасники закликали Путіна ввести війська в Україну.

Як покарають

Чоловіку повідомили про підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність України та державну зраду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Про кого йдеться

Ймовірно йдеться про одеського ексдепутата, якого підозрюють в роботі на РФ, Валентина Чернова. Правоохоронці затримали після обшуків у Києві та Одесі. Він відомий участю у проросійських рухах до 2014 року. Був активним учасником антимайданів та близьким до таких фігур, як Ігор Марков і Валерій Кауров. Чернов очолював проросійську організацію "Єдина Одеса", через яку, за даними слідства, проводив фінансові операції з російською структурою "Россотрудничество". Балотувався до місцевих рад від ОПЗЖ і раніше був членом партії "Родина".

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі затримали іноземця, який працював на РФ. Також ми писали про те, що на Одещині затримали чоловіка, який готував теракти.

Одеса Одеська область місцеві депутати держзрада Новини Одеси підозра
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації