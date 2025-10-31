ДБР заарештувало одеського ексдепутата за держзраду

Одеськиц ексдепутат, якого ймовірнопідозрюють у дежрзраді. Фото: Миротворець

Ексдепутату Одеської міської ради, який працював на російські спецслужби, повідомили про підозру у державній зраді. Його діяльність була безпосередньо пов'язана з дестабілізацією ситуації в регіоні. Він був пов'язаний з організацією провокації та акції, що призвели до трагедії 2 травня 2014 року.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Затримання депутата

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому депутату Одеської міської ради, який очолював Південний округ Координаційної ради організацій російських співвітчизників. Ця структура була безпосередньо пов’язана з провокаціями, що призвели до трагічних подій 2 травня 2014 року. За даними ДБР, ексдепутат діяв на замовлення російських кураторів і займався антиукраїнською діяльністю. Наприкінці лютого 2014 року він отримав інструкції з рф для дестабілізації ситуації в Одесі. Координував дії проросійських груп, передавав їм інформацію та підтримував ідеї "референдуму" про автономію регіону.

Також фігурант неодноразово зустрічався з представниками російської розвідки, отримував від них завдання та передавав їх проросійським організаціям. Під його керівництвом у квітні 2014 року було організовано мітинг на Куликовому полі, де учасники закликали Путіна ввести війська в Україну.

Як покарають

Чоловіку повідомили про підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність України та державну зраду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Про кого йдеться

Ймовірно йдеться про одеського ексдепутата, якого підозрюють в роботі на РФ, Валентина Чернова. Правоохоронці затримали після обшуків у Києві та Одесі. Він відомий участю у проросійських рухах до 2014 року. Був активним учасником антимайданів та близьким до таких фігур, як Ігор Марков і Валерій Кауров. Чернов очолював проросійську організацію "Єдина Одеса", через яку, за даними слідства, проводив фінансові операції з російською структурою "Россотрудничество". Балотувався до місцевих рад від ОПЗЖ і раніше був членом партії "Родина".

