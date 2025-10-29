В Одесі викрили британця, який передавав дані Росії

Затриманий іноземець в камері. Фото: Офіс Генпрокурора

В Одесі викрили іноземця, який передавав російським спецслужбам дані про українських військових. Чоловік раніше працював інструктором, а потім погодився збирати розвіддані за гроші. Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Ворожий агент

СБУ затримала громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, який підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він прибув до України у січні 2024 року, спершу проводив навчання для військових у Миколаєві, а згодом працював у прикордонному загоні. Після завершення інструкторської діяльності чоловік переїхав до Одеси, де встановив контакт із представником російської спецслужби. За грошову винагороду він погодився передавати дані про українських військових, координати їхніх підрозділів і фото навчальних об’єктів.

Слідчі з’ясували, що у травні 2025 року він передав ворогу інформацію, яка могла допомогти ідентифікувати військовослужбовців. Також він обговорював можливість використання вибухівки й намагався налагодити контакти з українським командуванням. За одне із завдань отримав 6 тисяч доларів США.

Як покарають

За рішенням суду іноземець перебуватиме під вартою без права внесення застави. Йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні даних про Сили оборони (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

