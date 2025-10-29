Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі затримали британця, який працював на користь Росії

В Одесі затримали британця, який працював на користь Росії

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 15:00
Оновлено: 14:57
В Одесі викрили британця, який передавав дані Росії
Затриманий іноземець в камері. Фото: Офіс Генпрокурора

В Одесі викрили іноземця, який передавав російським спецслужбам дані про українських військових. Чоловік раніше працював інструктором, а потім погодився збирати розвіддані за гроші. Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Реклама
Читайте також:

Ворожий агент

СБУ затримала громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, який підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він прибув до України у січні 2024 року, спершу проводив навчання для військових у Миколаєві, а згодом працював у прикордонному загоні. Після завершення інструкторської діяльності чоловік переїхав до Одеси, де встановив контакт із представником російської спецслужби. За грошову винагороду він погодився передавати дані про українських військових, координати їхніх підрозділів і фото навчальних об’єктів.

Слідчі з’ясували, що у травні 2025 року він передав ворогу інформацію, яка могла допомогти ідентифікувати військовослужбовців. Також він обговорював можливість використання вибухівки й намагався налагодити контакти з українським командуванням. За одне із завдань отримав 6 тисяч доларів США.

Як покарають

За рішенням суду іноземець перебуватиме під вартою без права внесення застави. Йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні даних про Сили оборони (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, ми повідомляи, що у Тернополі покарали чоловіка, який шпигував для РФ. Також ми писали, що підозрюваний у вбивстві Парубія зливав окупантам дані про об’єкти Сил оборони України. 

Одеса шпигунство Одеська область держзрада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації