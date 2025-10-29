В Одессе разоблачили британца, который передавал данные России

В Одессе задержали британца, который работал в пользу России
В Одессе разоблачили иностранца, который передавал российским спецслужбам данные об украинских военных. Мужчина ранее работал инструктором, а потом согласился собирать разведданные за деньги. Суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
Вражеский агент
СБУ задержала гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, который подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, он прибыл в Украину в январе 2024 года, сначала проводил обучение для военных в Николаеве, а затем работал в пограничном отряде. После завершения инструкторской деятельности мужчина переехал в Одессу, где установил контакт с представителем российской спецслужбы. За денежное вознаграждение он согласился передавать данные об украинских военных, координаты их подразделений и фото учебных объектов.
Следователи выяснили, что в мае 2025 года он передал врагу информацию, которая могла помочь идентифицировать военнослужащих. Также он обсуждал возможность использования взрывчатки и пытался наладить контакты с украинским командованием. За одно из заданий получил 6 тысяч долларов США.
Как накажут
По решению суда иностранец будет находиться под стражей без права внесения залога. Ему сообщено о подозрении в несанкционированном распространении данных о Силах обороны (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Ему грозит до 12 лет заключения.
