ГБР арестовало одесского экс-депутата за госизмену

Экс-депутату Одесского городского совета, который работал на российские спецслужбы, сообщили о подозрении в государственной измене. Его деятельность была непосредственно связана с дестабилизацией ситуации в регионе. Он был связан с организацией провокации и акции, которые привели к трагедии 2 мая 2014 года.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Задержание депутата

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему депутату Одесского городского совета, который возглавлял Южный округ Координационного совета организаций российских соотечественников. Эта структура была непосредственно связана с провокациями, которые привели к трагическим событиям 2 мая 2014 года. По данным ГБР, экс-депутат действовал по заказу российских кураторов и занимался антиукраинской деятельностью. В конце февраля 2014 года он получил инструкции из РФ для дестабилизации ситуации в Одессе. Координировал действия пророссийских групп, передавал им информацию и поддерживал идеи "референдума" об автономии региона.

Также фигурант неоднократно встречался с представителями российской разведки, получал от них задания и передавал их пророссийским организациям. Под его руководством в апреле 2014 года был организован митинг на Куликовом поле, где участники призвали Путина ввести войска в Украину.

Как накажут

Мужчине сообщили о подозрении по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

О ком идет речь

Вероятно речь идет об одесском экс-депутате, которого подозревают в работе на РФ, Валентине Чернове. Правоохранители задержали после обысков в Киеве и Одессе. Он известен участием в пророссийских движениях до 2014 года. Был активным участником антимайданов и близким к таким фигурам, как Игорь Марков и Валерий Кауров. Чернов возглавлял пророссийскую организацию "Единая Одесса", через которую, по данным следствия, проводил финансовые операции с российской структурой "Россотрудничество". Баллотировался в местные советы от ОПЗЖ и ранее был членом партии "Родина".

