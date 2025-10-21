Видео
На Одесчине планировались два теракта — исполнитель задержан

На Одесчине планировались два теракта — исполнитель задержан

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 10:27
обновлено: 10:31
СБУ предотвратила теракты в Измаиле - агент РФ готовил взрывы
Задержание мужчины, который готовил теракт. Фото: Служба безопасности Украины

В Одесской области задержали агента РФ, который планировал взорвать два устройства в людных местах. Это должно было повлечь массовые жертвы среди гражданских и военных. Ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:

Теракты в Измаиле

В городе Измаил задержали 27-летнего местного жителя, который работал автомехаником и был завербован российскими спецслужбами. По данным СБУ, агент планировал заложить два самодельных взрывных устройства. Одно должно было сработать возле районного центра комплектования, другое — вблизи еще одного объекта Сил обороны. Взрывы планировали осуществить в час пик, чтобы нанести как можно больший ущерб.

Правоохранители задержали мужчину "на горячем", когда он пытался спрятать взрывчатку в цветнике рядом со зданием. Для маскировки он использовал огнетушители, которые начинял металлическими гайками для увеличения поражения. Российские кураторы намеревались дистанционно активировать устройства и записать взрывы на видео. Для этого агент арендовал квартиру с видом на места запланированных атак и установил там камеры наблюдения.

Как накажут

Следователи сообщили задержанному о подозрении в попытке совершения теракта (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УКУ). Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что на Харьковщине задержали молодого человека, который хотел взорвать военных в авто. Также мы писали, что в Днепре сожители хотели убить военного.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
