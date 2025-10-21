СБУ запобігла терактам в Ізмаїлі — агент РФ готував вибухи

Затримання чоловіка, який готував теракт. Фото: Служба безпеки України

На Одещині затримали агента РФ, який планував підірвати два пристрої у людних місцях. Це мало спричинити масові жертви серед цивільних і військових. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Теракти в Ізмаїлі

У місті Ізмаїл затримали 27-річного місцевого мешканця, який працював автомеханіком і був завербований російськими спецслужбами. За даними СБУ, агент планував закласти два саморобні вибухові пристрої. Один мав спрацювати біля районного центру комплектування, інший — поблизу ще одного об’єкта Сил оборони. Вибухи планували здійснити у годину пік, щоб завдати якомога більшої шкоди.

Правоохоронці затримали чоловіка "на гарячому", коли він намагався сховати вибухівку у квітнику поруч з будівлею. Для маскування він використовував вогнегасники, які начиняв металевими гайками для збільшення ураження. Російські куратори мали намір дистанційно активувати пристрої та записати вибухи на відео. Для цього агент орендував квартиру з видом на місця запланованих атак і встановив там камери спостереження.

Як покарають

Слідчі повідомили затриманому про підозру у спробі скоєння теракту (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ). Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

