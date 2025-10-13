Підпал об’єкта Укрзалізниці на Одещині — викрили диверсантів

Затриманий на Одещині диверсант. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині двоє молодиків влаштували диверсію на об’єкті "Укрзалізниці" на замовлення російських спецслужб. За підпал релейної шафи їм пообіцяли грошову винагороду. Тепер фігурантам загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Правоохоронці викрили двох жителів Березівського району, які виконували диверсійне завдання від представників російських спецслужб. 20-річний хлопець шукав заробіток в інтернеті й отримав пропозицію за гроші підпалювати релейні шафи залізниці. Він погодився та залучив до цього 18-річного товариша. Молодики розподілили ролі: один мав здійснювати підпал, інший — знімати все на телефон для звіту "куратору".

Підпал стався на околиці одного з населених пунктів Роздільнянського району. Зловмисники облили релейну шафу бензином і підпалили. Відео вони відправили замовнику, але вже незабаром їхні дії викрили оперативники поліції та СБУ.

Хлопець, якого затримали за диверсію на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Релейна шафа, яку підпалили. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Фігурантам повідомлено про підозру у замаху на диверсію, скоєну групою осіб під час воєнного стану (ч. 2 ст. 113 КК України). Обох узято під варту. За такі дії передбачено покарання — до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали 15-річна дівчина підпалювала авто за гроші. Також ми повідомляли, що СБУ викрила подружжя з Одеси, яке готувало теракт.