Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині затримали диверсантів — яке у них було завдання

На Одещині затримали диверсантів — яке у них було завдання

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 16:11
Підпал об’єкта Укрзалізниці на Одещині — викрили диверсантів
Затриманий на Одещині диверсант. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині двоє молодиків влаштували диверсію на об’єкті "Укрзалізниці" на замовлення російських спецслужб. За підпал релейної шафи їм пообіцяли грошову винагороду. Тепер фігурантам загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Правоохоронці викрили двох жителів Березівського району, які виконували диверсійне завдання від представників російських спецслужб. 20-річний хлопець шукав заробіток в інтернеті й отримав пропозицію за гроші підпалювати релейні шафи залізниці. Він погодився та залучив до цього 18-річного товариша. Молодики розподілили ролі: один мав здійснювати підпал, інший — знімати все на телефон для звіту "куратору".

Підпал стався на околиці одного з населених пунктів Роздільнянського району. Зловмисники облили релейну шафу бензином і підпалили. Відео вони відправили замовнику, але вже незабаром їхні дії викрили оперативники поліції та СБУ.

На Одещині затримали диверсантів
Хлопець, якого затримали за диверсію на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини
На Одещині затримали диверсантів
Релейна шафа, яку підпалили. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Фігурантам повідомлено про підозру у замаху на диверсію, скоєну групою осіб під час воєнного стану (ч. 2 ст. 113 КК України). Обох узято під варту. За такі дії передбачено покарання — до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали 15-річна дівчина підпалювала авто за гроші. Також ми повідомляли, що СБУ викрила подружжя з Одеси, яке готувало теракт.

Одеса Укрзалізниця Одеська область диверсія Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації