Україна
Одеситка підпалювала авто за гроші — що їй загрожує

Одеситка підпалювала авто за гроші — що їй загрожує


Дата публікації: 13 жовтня 2025 13:15
Підпал авто в Одесі: 15-річна дівчина зробила це за 300 гривень
Переписка зловмисниці з куратором. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 15-річна дівчина хотіла отримати легких грошей. Вона за винагороду мала спалити чужу автівку, однак оплату так і не отримала. Їй загрожує покарання.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Легкі гроші

Увечері, у приватному секторі Пересипського району Одеси 54-річний власник автомобіля "Volkswagen Transporter" побачив полум’я біля свого авто. Чоловік швидко загасив вогонь і викликав поліцію. На щастя, ніхто не постраждав. Під час розслідування поліцейські встановили, що школярка через один із месенджерів отримала пропозицію за гроші підпалювати чужі машини. Вона погодилася і, отримавши 300 гривень від "куратора", купила бензин, облила ним капот автівки й підпалила.

Процес дівчина зняла на відео та відправила замовнику. Однак той залишився незадоволений зйомкою і змусив дівчину "переробити" ролик. Коли вона повернулася на місце злочину, її помітили правоохоронці. Під час обшуку у юної зловмисниці вилучили пляшку з-під бензину та телефон із листуванням із замовником. За даними поліції, вона пошкодила передню частину автомобіля, збитки власника наразі встановлюють.

В Одесі затримали диверсантку
Машина, яку підпалила дівчинка. Фото: Головне управління нацполіції Одещини

Що загрожує

Школярці повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу (ч.2 ст.194 КК України). За цей злочин передбачено до десяти років позбавлення волі. Слідство триває, поліцейські шукають особу, яка дала дівчині злочинне завдання.

Нагадаємо, ми повідомляли, що затримали ворожу агентку, яка наводила удари по Слов'янську. Також ми писали, що в Одесі викрили подружжя, яке готувало теракт проти військових.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
