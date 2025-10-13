Видео
Главная Одесса Одесситка поджигала авто за деньги — что ей грозит

Одесситка поджигала авто за деньги — что ей грозит

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 13:15
Поджог авто в Одессе: 15-летняя девушка сделала это за 300 гривен
Переписка злоумышленницы с куратором. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе 15-летняя девушка хотела получить легких денег. Она за вознаграждение должна была сжечь чужую машину, однако оплату так и не получила. Ей грозит наказание.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Легкие деньги

Вечером, в частном секторе Пересыпского района Одессы 54-летний владелец автомобиля "Volkswagen Transporter" увидел пламя возле своего авто. Мужчина быстро потушил огонь и вызвал полицию. К счастью, никто не пострадал. В ходе расследования полицейские установили, что школьница через один из мессенджеров получила предложение за деньги поджигать чужие машины. Она согласилась и, получив 300 гривен от "куратора", купила бензин, облила им капот машины и подожгла.

Процесс девушка сняла на видео и отправила заказчику. Однако тот остался недоволен съемкой и заставил девушку "переделать" ролик. Когда она вернулась на место преступления, ее заметили правоохранители. Во время обыска у юной злоумышленницы изъяли бутылку из-под бензина и телефон с перепиской с заказчиком. По данным полиции, она повредила переднюю часть автомобиля, убытки владельца пока устанавливают.

В Одесі затримали диверсантку
Машина, которую подожгла девочка. Фото: Главное управление нацполиции Одесчины

Что грозит

Школьнице сообщено о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога (ч.2 ст.194 УК Украины). За это преступление предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается, полицейские ищут лицо, которое дало девушке преступное задание.

Напомним, мы сообщали, что задержали вражескую агентку, наводившую удары по Славянску. Также мы писали, что в Одессе разоблачили супругов, которые готовили теракт против военных.

Одесса авто Одесская область поджог диверсия Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
