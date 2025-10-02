СБУ задержала агентов рф, которые готовили теракт в Одессе

Задержаны супруги агенты РФ. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе супружеская пара работала на спецслужбы России. По заданию они готовили подрыв украинских военных. Злоумышленников разоблачили во время подготовки взрывчатки.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Супруги безработных одесситов были завербованы россиянами через Телеграмм-канал с предложением "легких заработков". Они получили от оккупантов координаты тайника со взрывчаткой и забрали оттуда самодельное устройство.

Агенты заранее изучали места дислокации украинских военных, обозначали их на картах и отчитывались куратору. После согласования в "Мемориале 411-й батареи" планировали заложить взрывчатку, однако их вовремя остановили. Задержание произошло, когда они направлялись к месту будущего преступления.

Как накажут

Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами работы на врага. По данным следствия, им объявили подозрение в подготовке теракта. Дополнительно рассматривается статья о государственной измене в условиях военного положения. Супруги находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили агентку РФ, собиравшую данные для оккупантов. Также мы писали, что на Николаевщине задержали чиновника, воровавшего горючее ВСУ.