Брак для выезда за границу — в Одесской области раскрыли схему

Дата публикации 26 сентября 2025 16:27
Фиктивные браки в Одесской области: ГБР разоблачило схему для военных
Задержанный на границе мужчина. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области женщина за деньги женилась на военнослужащих, чтобы те могли уволиться со службы и выехать за границу. Она неоднократно заключала фиктивные браки и быстро разводилась. Схема стоила военным по несколько тысяч долларов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детали махинации

В Одесской области местная жительница с инвалидностью II группы организовала схему, по которой военнослужащие женились на ней, а затем освобождались от службы как мужчины лица с инвалидностью и выезжали за границу. Женщина несколько раз выходила замуж, после короткого "медового месяца" возвращалась в Украину и подавала на развод.

Последним клиентом стал инспектор пограничной службы, который после свадьбы также оформил уход за "женой" и покинул службу. Супругов задержали при попытке выехать за границу. По данным следствия, каждый такой фиктивный брак стоил 10 тысяч долларов.

Как накажут

Сейчас обоим сообщено о подозрении в уклонении и пособничестве уклонению от военной службы. Если вину докажут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, мы писали, что в Одесской области осудили экс-работника школы, который совершил насилие против ребенка. Также мы сообщали, что в Одессе задержали женщину, которая шпионила для РФ.

Одесса брак афера Одесская область Новости Одессы воины
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
