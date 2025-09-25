СБУ задержала медиков в Одесской области за продажу справок уклонистам

Задержанный медик. Фото: Служба безопасности Украины

В Одесской области руководитель и двое членов местной экспертной комиссии за взятки выдавали поддельные справки об инвалидности. Благодаря этому военнообязанные могли избежать мобилизации. Злоумышленникам грозит заключение.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Липовые справки

В Одесской области СБУ задержала руководство так называемой "обновленной МСЭК", которое торговало фиктивными медицинскими заключениями. Организатором схемы был местный руководитель комиссии, который привлек главного врача-кардиолога и медицинского регистратора. Они брали с уклонистов от 3 тысяч долларов и выдавали документы о якобы тяжелых болезнях. На основе этих справок призывникам незаконно назначали группу инвалидности.

Задокументировано, что у схемы было не менее 50 клиентов. Правоохранители задержали всех троих "на горячем" во время получения очередной взятки.

Как накажут

Во время обысков у них нашли черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с доказательствами. Фигурантам уже сообщено о подозрении во взяточничестве и препятствовании работе ВСУ. Они находятся под стражей, им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

