Главная Одесса Члены обновленной одесской МСЭК попались на взятке — детали

Дата публикации 25 сентября 2025 14:40
СБУ задержала медиков в Одесской области за продажу справок уклонистам
Задержанный медик. Фото: Служба безопасности Украины

В Одесской области руководитель и двое членов местной экспертной комиссии за взятки выдавали поддельные справки об инвалидности. Благодаря этому военнообязанные могли избежать мобилизации. Злоумышленникам грозит заключение.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:

Липовые справки

В Одесской области СБУ задержала руководство так называемой "обновленной МСЭК", которое торговало фиктивными медицинскими заключениями. Организатором схемы был местный руководитель комиссии, который привлек главного врача-кардиолога и медицинского регистратора. Они брали с уклонистов от 3 тысяч долларов и выдавали документы о якобы тяжелых болезнях. На основе этих справок призывникам незаконно назначали группу инвалидности.

Задокументировано, что у схемы было не менее 50 клиентов. Правоохранители задержали всех троих "на горячем" во время получения очередной взятки.

Как накажут

Во время обысков у них нашли черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с доказательствами. Фигурантам уже сообщено о подозрении во взяточничестве и препятствовании работе ВСУ. Они находятся под стражей, им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы писали, что в Одесской области задержали 7 мужчин, которые пытались сбежать в Молдову. Также мы сообщали, что пограничник помогал уклонистам сбежать в Приднестровье.

Одесса Одесская область Новости Одессы уклонисты МСЭК комисия
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
