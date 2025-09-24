В Одесской области задержали мужчин при попытке побега в Молдову 2025

Задержанные на границе мужчины. Фото: Государственная пограничная служба

В Одесской области группа мужчин пытались незаконно покинуть Украину. Они пытались пешком перейти через украинско-молдавскую границу. Нарушителей обнаружили благодаря дрону и служебной собаке.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Схема побега

Пограничники отдела "Великокомаровка" Подольского отряда заметили движение неизвестных лиц в сторону границы благодаря дрону и камерам наблюдения. Выяснилось, что семеро мужчин из разных регионов Украины — Донецкой, Черкасской, Киевской, Запорожской, Черниговской и Полтавской областей, пытались нелегально перейти приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Организатор координировал их действия дистанционно через телеграмм-канал. Каждый из участников заранее заплатил ему по 8 тысяч долларов в криптовалюте, не имея никаких гарантий успеха.

Что грозит

Когда пограничники обратились к нарушителям с требованием остановиться, те пытались убежать. Однако служебная овчарка по имени Жизель остановила их. На всех задержанных составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП. Им грозит штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест до 15 суток, с конфискацией орудий и средств правонарушения. В период действия военного положения, совершение этого правонарушения наказывается штрафом от 7 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно от 51 до 170 тысяч гривен. Дела переданы в суд.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали солдата, который помогал избежать мобилизации. Также мы писали, что на границе задержали псевдопрокурора, который пытался вывезти из страны мужчин.