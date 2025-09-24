На Одещині затримали чоловіків при спробі втечі до Молдови 2025

Затримані на кордоні чоловіки. Фото: Державна прикордонна служба

На Одещині група чоловіків намагалися незаконно залишити Україну. Вони намагалися пішки перейти через українсько-молдовський кордон. Порушників виявили завдяки дрону та службовому собаці.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Реклама

Читайте також:

Схема втечі

Прикордонники відділу "Великокомарівка" Подільського загону помітили рух невідомих осіб у бік кордону завдяки дрону та камерам спостереження. З’ясувалося, що семеро чоловіків із різних регіонів України — Донецької, Черкаської, Київської, Запорізької, Чернігівської та Полтавської областей, намагалися нелегально перейти придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Організатор координував їх дії дистанційно через телеграм-канал. Кожен з учасників заздалегідь сплатив йому по 8 тисяч доларів у криптовалюті, не маючи жодних гарантій успіху.

Що загрожує

Коли прикордонники звернулися до порушників з вимогою зупинитися, ті намагалися втекти. Проте службова вівчарка на ім’я Жизель зупинила їх. На всіх затриманих склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП. Їм загрожує штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів правопорушення. У період дії воєнного стану, вчинення цього правопорушення карається штрафом від 7 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме від 51 до 170 тисяч гривень. Справи передані до суду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали солдата, який допомагав уникнути мобілізації. Також ми писали, що на кордоні затримали псевдопрокурора, який намагався вивезти з країни чоловіків.